В этом году автор текста Радиодиктанта национального единства – 2024 – писательница Оксана Забужко. Читать Радиодиктант будет поэт, ныне военный, Павел Вышебаба. Об этом в эфире Украинского радио рассказали руководитель проекта "Радиодиктант национального единства" Дмитрий Хоркин и Юлия Шелудько, координатор радиодиктанта и исполнительная продюсер Украинского Радио.

Читайте Известна дата Радиодиктанту национального единства в 2024 году

Назвали автора и чтеца Радиодиктанта – 2024

Оксана Забужко – украинская писательница и эссеистка. Самые известные произведения: "Музей заброшенных секретов" (2009), "Полевые исследования по украинскому сексу" (1996). Лауреат многих премий, в частности Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2019), Литературной премии Центральной и Восточной Европы "Ангелус" (2013), "Книги года BBC" (2020). Ее книги и статьи переведены более чем на 20 языков.

Павел Вышебаба – военный, поэт, музыкант и общественный деятель. Мобилизировался в ряды ВСУ с началом полномасштабного российского вторжения. Автор книги стихов "Только не пиши мне о войне", изданной в 2022 году.

Уже третий раз украинцы пишут Радиодиктант во время полномасштабного вторжения: в укрытиях, школах, университетах, на работе, даже на фронте. Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место, присоединились к сотням тысяч людей во всем мире во время написания Радиодиктанта,

– отметила Шелудько.

Когда и где слушать радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября, в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка.

Радиодиктант транслируют на всех платформах Суспильного: телевидении, радио и диджитали:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного.

Традиционно наиболее активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно радиодиктанты пишут люди всех возрастов и самых разных профессий.

Любопытно! В прошлом году автором диктанта была писательница Екатерина Калитко. Читал его актер Алексей Гнатковский.

Тогда к диктанту присоединились более полумиллиона человек. Около 20 тысяч писем поступило на проверку, а победителями стали семь участников.