Об этом сообщило Суспильное. Кто будет автором текста, пока не известно.
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Когда будет Радиодиктант 2024 в Украине
Кто в этом году будет читать текст в прямом эфире, также станет известно позже.
Любопытно! Команда Украинского Радио 2000 года начала Всеукраинский радиодиктант национального единства для единения вокруг языка. Он стал ежегодным крупнейшим украиноязычным флешмобом, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.
Где смотреть и слушать Радиодиктант – 2024
Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного: телевидении, радио и диджитали.
Традиционно наиболее активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и самых разных профессий.
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Что известно о Радиодиктанте – 2023
- В 2023 году Радиодиктант происходил впервые 27 октября из-за смены календаря.
- Текст назывался "Дороги Украины".
- Его написала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал текст Радиодиктанта актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант в этом году в разных местах: дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- Что интересно, 77-летняя львовянка – Кристина Гоянюк – установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов. Она приобщается к флешмобу уже 23 года подряд.
- Мы также рассказывали, какие слова из текста радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают.