Женщина не пропустила ни одного диктанта с 2000 года, с начала основания флешмоба. Признается: даже в свой день рождения она не ждет так, как Радиодиктант национального единства.
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Кристина Гоянюк установила рекорд Украины по написанию радиодиктантов
Тексты госпожи Кристины по уровню грамотности – одни из лучших в Украине, уточнила глава Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
В 2020 году она была единственной, написавшей диктант без всякой ошибки. Вы, наверное, подумали: "Ну точно – учительница украинского языка!" Нет, Кристина Гоянюк – врач-бактериолог,
– сообщила Ветрова.
И добавила, что Кристина готовится к диктантам так, будто к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, пересматривает словари, консультируется с учителями украинского языка.
Госпожа Кристина убеждена, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности. И с этим мы целиком и полностью согласны,
– добавила Ветрова.
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Что известно о Радиодиктанте – 2023
- В этом году Радиодиктант происходил впервые 27 октября, а не 9 ноября, в День украинской письменности и языка из-за смены календаря.
- Текст "Дороги Украины" написала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант в этом году в разных местах: дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспильного Культура.
- Мы также рассказывали, какие слова из текста Радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают.