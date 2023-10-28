Жінка не пропустила жодного диктанту з 2000 року, з початку заснування флешмобу. Зізнається: навіть свого дня народження вона не чекає так, як Радіодиктанту національної єдності.
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Христина Гоянюк встановила рекорд України із написання радіодиктантів
Тексти пані Христини за рівнем грамотності – одні з найкращих в Україні, уточнила очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.
У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки. Ви, мабуть, подумали: "Ну точно – вчителька української мови!". Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог,
– повідомила Вєтрова.
І додала, що пані Христина готується до диктантів так, ніби до захисту докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови.
Пані Христина переконана, що грамотність людини – це досягнення, а мовна досконалість – це рівень її інтелігентності. І з цим ми цілком і повністю згодні,
– додала Вєтрова.
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Що відомо про Радіодиктант – 2023
- Цього року Радіодиктант відбувався вперше 27 жовтня, а не 9 листопада, у День української писемності та мови через зміну календаря.
- Текст "Дороги України" написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
- Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
- Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
- Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.
- Ми також розповідали, які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають.