Воїни 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали, як писали диктант. Зокрема, виклали фото з передової.

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Українські воїни вразили написанням Радіодиктанту – 2023

Вони наголосили: писали диктант на передовій, у шпиталі, у розбомбленій школі, у бліндажі. Та головне – в Україні, український диктант, диктант українською мовою.

Це наша мова, яку століттями у нас намагались відібрати ганебні загарбники. Це мова вільної і незалежної держави, це мова великого нескореного народу, який ми, воїни 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, маємо за честь сьогодні захищати,

– наголосили у бригаді.

І додали, що захищатимуть свій народ, державу і мову до останнього подиху, до останньої краплі крові, до звільнення кожного сантиметра нашої української землі.

Доріг України багато, та сьогодні всі вони ведуть до нашої Перемоги. Слава Україні! Слава Українцям!!!

– наголосили воїни.

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Що відомо про Радіодиктант – 2023