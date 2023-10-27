Воїни 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали, як писали диктант. Зокрема, виклали фото з передової.
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Українські воїни вразили написанням Радіодиктанту – 2023
Вони наголосили: писали диктант на передовій, у шпиталі, у розбомбленій школі, у бліндажі. Та головне – в Україні, український диктант, диктант українською мовою.
Це наша мова, яку століттями у нас намагались відібрати ганебні загарбники. Це мова вільної і незалежної держави, це мова великого нескореного народу, який ми, воїни 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, маємо за честь сьогодні захищати,
– наголосили у бригаді.
І додали, що захищатимуть свій народ, державу і мову до останнього подиху, до останньої краплі крові, до звільнення кожного сантиметра нашої української землі.
Доріг України багато, та сьогодні всі вони ведуть до нашої Перемоги. Слава Україні! Слава Українцям!!!
– наголосили воїни.
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Що відомо про Радіодиктант – 2023
- Цього року Радіодиктант відбувався вперше 27 жовтня, а не 9 листопада, у День української писемності та мови через зміну календаря.
- Текст "Дороги України" написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
- Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
- Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
- Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.
- Ми також розповідали, які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають.