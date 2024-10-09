Об этом Тарас Креминь сказал в эфире радио "Киев 98 FM". Отметим Радиодиктант национального единства состоится 25 октября – накануне Дня украинской письменности и языка.

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Языковой омбудсмен ожидает рекорд во время Радиодиктанту – 2024

Уполномоченный заявил, что в этом году ожидают, что участниками флешмоба станут не только граждане Украины, но и украинцы, которые за рубежом, дипломаты и чиновники.

Я думаю, действительно будет рекорд. Я ожидаю, что не менее миллиона участников присоединится к его написанию,

– заявил Креминь.

И добавил, что будет возможность приобщиться украинской диаспоре, которая живет в другом временном измерении.

Мы, конечно, ожидаем традиционно огромную активность дипломатов, премьеров, президентов европейских и мировых государств, которые именно в этот день приобщаются к этой большой популярной и необходимой акции, пишут этот диктант,

– добавил Креминь.

Уполномоченный отметил, что уже 28 октября можно будет подвести первые итоги и узнать, сколько людей написали диктант, отправили на проверку и другие подробности.

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Почему Радиодиктант так важен

Уполномоченный также подчеркнул, что Радиодиктант национального единства является одним из ключевых проектов, демонстрирующий единство украинцев в защите своего языка, культуры и национальных интересов.

Радиодиктант является одним из определяющих проектов, которыми мы говорим всему миру и о важности Дня украинской письменности и о важности утверждения украинского языка. Это и о наших традициях, и о нашем единстве, и одна из составляющих реализации государственной языковой программы,

– резюмировал языковой омбудсмен.

Интересно! Автором текста Радиодиктанта в 2024 году является писательница Оксана Забужко. Читать его будет военный и поэт Павел Вышебаба.

Ранее мы сообщали, где смотреть и слушать Радиодиктант в этом году. Об этом читайте по ссылке.