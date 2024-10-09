Она рассказала в эфире Украинского радио, как писала этот текст. И отметила: это был тяжелый для нее текст.

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Оксана Забужко рассказала о написании текста Радиодиктанта 2024

В то же время писательница отметила, что тема текста "очень симпатичная".

Это был очень тяжелый текст, я с ним невероятно намучилась и продолжаю мучиться до последнего, потому что еще вчера вычеркивала с кровью кусочки...

– отметила она.

И добавила, что чувствует себя школьницей, которая впервые пишет произведение на заказ.

Забужко при этом заявила, что пыталась придерживаться общих правил и того, чтобы одновременно уникальный "забужковский стиль" не деформировался.

Интересно! Читать текст Радиодиктанта – 2024 будет поэт и военный Павел Вышебаба.

Автор текста нынешнего диктанта посоветовала украинцам больше читать.

И сегодня, и завтра, и после диктанта – просто читайте,

– резюмировала она.

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Когда и где слушать Радиодиктант

Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится 25 октября в 11:00 – ко Дню украинской письменности и языка.

Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.

Интересно! В 2023 году автором текста Радиодиктанта была украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш". Текст назывался "Дороги Украины".