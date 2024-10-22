Текст цьогоріч написала відома українська письменниця Оксана Забужко. Його назва – "Магія голосу", розповіла авторка в інтерв'ю Українському радіо.

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Як називається текст Радіодиктанту у 2024 році

Забужко натякнула, що її текст буде подарунком до ювілею Українського Радіо, яке цьогоріч святкує 100 років. Авторка тексту додала, що намагалася дотримуватися загальних правил і щоб її унікальний стиль не деформувався. Тож "забужківських речень" не буде.

Однак написання цього тексту виявилося для письменниці важким завданням.

Цікаво! Читатиме текст Радіодиктанту – 2024 письменник, музикант, екоактивіст Павло Вишебаба, який зараз захищає Україну на фронті.

Коли та де слухати Радіодиктант – 2024

Диктант розпочнеться 25 жовтня об 11:00 годині. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного.

Зверніть увагу! Текст Радіодиктанту оприлюднять 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.

Оксана Забужко при цьому порадила українцям більше читати: "І сьогодні, і завтра, і після диктанту – просто читайте".