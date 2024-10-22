Для цьогорічного диктанту текст підготувала письменниця Оксана Забужко, а читати його буде військовий Павло Вишебаба. Лідія Поворознюк, методистка, вчителька української мови і літератури в ліцеї Educator, фіналістка премії Global Teacher Prize UkraineПро те, дала поради, як підготуватись до диктанту, пише Освіторія.

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Поради про підготовку та пунктуаційні помилки

Найкраща підготовка – це начитаність і "надивленість" українських текстів. Оберіть книгу, яка вас зацікавить і просто насолоджуйтесь читанням!

Відмітимо позитивну тенденцію: українці більше читають рідною мовою, — книги, медіапости. Ця "надивленість" сприяє кращим результатам.

Найпоширенішими помилками під час диктанту є пунктуаційні. Помиляються в тому, де ставити кому, кому з тире, тире та двокрапку. А ось написання слів завжди дається легше, ніж написання розділових знаків.

Як позбутись пунктуаційної плутанини:

краще не доставити коми , ніж коли їх забагато;

, ніж коли їх забагато; двокрапку ставимо якщо в реченні замість розділового знака можна вставити фразу "а саме", "що саме?", "чому?". (Вони заклякли перед дорогою: на них дивився дикий гоблін)

ставимо якщо в реченні замість розділового знака можна вставити фразу "а саме", "що саме?", "чому?". (Вони заклякли перед дорогою: на них дивився дикий гоблін) тире ставимо у випадку, коли на місці розділового знака добре вживається питання "і що?", "який наслідок?", "що з того?" (Двері розчахнулися — влетів щасливий хлопець).

При підготовці зважте на наступні моменти:

логіку вибору тем попередніх років – історичні, про природу, ліричні тексти і щемливі; потренуйтеся писати диктант на виключно цікаву для вас тему. Щоб хтось начитував або відшукайте потрібний аудіоматеріал; записуйте тексти пісень, які слухаєте і перевірте себе; повторіть розділові знаки у прямій мові, непрямій, цитуванні, діалозі. Зробити це весело можна з улюбленими кінострічками. Записувати почуте та звіряти з титрами – ще один спосіб диктанту без помічників. відчуйте стиль автора – порада від кількаразових переможниць.

Цікаво! Тема торішнього, 2023 року, радіодиктанту "Дороги України", про весну у знищеному війною селі. Перемогли – Христина Гоянюк та Галина Шура, які перемагали і раніше.

А ще Освіторія радить переглянути новий правопис 2019 року та кілька освітніх ресурсів, щоб позбутися мовних помилок.