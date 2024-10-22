Для нынешнего диктанта текст подготовила писательница Оксана Забужко, а читать его будет военный Павел Вышебаба. Лидия Поворознюк, методист, учительница украинского языка и литературы в лицее Educator, финалистка премии Global Teacher Prize UkraineО том, дала советы, как подготовиться к диктанту, пишет Освитория.

Смотрите также Вычеркивала с кровью кусочки: Забужко рассказала, как писала текст для Радиодиктанта

Советы о подготовке и пунктуационных ошибках

Лучшая подготовка – это начитанность и "надивленість" украинских текстов. Выберите книгу, которая вас заинтересует и просто наслаждайтесь чтением!

Отметим положительную тенденцию: украинцы больше читают на родном языке, – книги, медиапосты. Эта "надивленість" способствует лучшим результатам.

Самыми распространенными ошибками во время диктанта являются пунктуационные. Ошибаются в том, где ставить запятую, запятую с тире, тире и двоеточие. А вот написание слов всегда дается легче, чем написание знаков препинания.

Как избавиться от пунктуационной путаницы:

лучше не ставить запятые , чем когда их слишком много;

, чем когда их слишком много; двоеточие ставим если в предложении вместо знака препинания можно вставить фразу "а именно", "что именно?", "почему?" (Они застыли перед дорогой: на них смотрел дикий гоблин)

ставим если в предложении вместо знака препинания можно вставить фразу "а именно", "что именно?", "почему?" (Они застыли перед дорогой: на них смотрел дикий гоблин) тире ставим в случае, когда на месте разделительного знака хорошо употребляется вопрос "и что?", "какое следствие?", "что из того?" (Двери распахнулись - влетел счастливый парень).

При подготовке учтите следующие моменты:

логику выбора тем предыдущих лет – исторические, о природе, лирические тексты и щемящие; потренируйтесь писать диктант на исключительно интересную для вас тему. Чтобы кто-то начитывал или отыщите нужный аудиоматериал; записывайте тексты песен, которые слушаете и проверьте себя; повторите знаки препинания в прямой речи, косвенной, цитировании, диалоге. Сделать это весело можно с любимыми кинолентами. Записывать услышанное и сверять с титрами – еще один способ диктанта без помощников. почувствуйте стиль автора – совет от неоднократных победительниц.

Интересно! Тема прошлогоднего, 2023 года, радиодиктанта "Дороги Украины", о весне в уничтоженном войной селе. Победили – Кристина Гоянюк и Галина Шура, которые побеждали и раньше.

А еще Освитория советует посмотреть новое правописание 2019 года и несколько образовательных ресурсов, чтобы избавиться от языковых ошибок.