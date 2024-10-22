Текст в этом году написала известная украинская писательница Оксана Забужко. Его название – "Магия голоса", рассказала автор в интервью Украинскому радио.
Смотрите также Готовимся к радиодиктантам: практические советы для успешного написания
Как называется текст Радиодиктанта в 2024 году
Забужко намекнула, что ее текст будет подарком к юбилею Украинского Радио, которое в этом году празднует 100 лет. Автор текста добавила, что пыталась придерживаться общих правил и чтобы ее уникальный стиль не деформировался. Поэтому "забужковских предложений" не будет.
Однако написание этого текста оказалось для писательницы трудной задачей.
Интересно! Читать текст Радиодиктанта – 2024 будет писатель, музыкант, экоактивист Павел Вышебаба, который сейчас защищает Украину на фронте.
Когда и где слушать Радиодиктант – 2024
Диктант начнется 25 октября в 11:00 часов. Его будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- вживую в эфире телеканала и на сайте Суспильное Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио;
- на Facebook-страницах Суспильного.
Обратите внимание! Текст Радиодиктанта обнародуют 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и на сайте Суспильное Культура.
Оксана Забужко при этом посоветовала украинцам больше читать: "И сегодня, и завтра, и после диктанта – просто читайте".