Начнется он 27 октября в 11 часов. 24 Канал рассказывает, где его смотреть.

Где будут транслировать Радиодиктант?

Всеукраинский радиодиктант национального единства будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного ;

а также в приложениях suspilne.radio и Дія.

Радиодиктант 2025 года онлайн: видеотрансляция

Что известно о Радиодиктанте-2025?

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоится 27 октября в 11:00 часов.

Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.

Читать текст будет актриса Наталья Сумская.

Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.

Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.

В этом году радиодиктант национального единства будет транслироваться на жестовом языке.

Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.

Где можно писать Радиодиктант в 2025 году?