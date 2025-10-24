Розпочнеться він 27 жовтня об 11 годині. 24 Канал розповідає, де його дивитися.

Де транслюватимуть Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного;

а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

Радіодиктант 2025 року онлайн: відеотрансляція

Що відомо про Радіодиктант-2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслюватимуть жестовою мовою.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Де можна писати Радіодиктант у 2025 році?