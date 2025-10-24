Розпочнеться він 27 жовтня об 11 годині. 24 Канал розповідає, де його дивитися.
Де транслюватимуть Радіодиктант?
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:
на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Українського Радіо;
на Facebook-сторінках Суспільного;
а також у застосунках suspilne.radio та Дія.
Радіодиктант 2025 року онлайн: відеотрансляція
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
- Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслюватимуть жестовою мовою.
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
Де можна писати Радіодиктант у 2025 році?
- Долучитись до Радіодиктанту може кожен, незалежно від того, де перебуває, зазначає Суспільне.
- Його можна писати вдома наодинці, з колегами на роботі, з друзями в бібліотеці, кав'ярні чи книгарні.
- До радіодиктанту щороку приєднуються книгарні, заклади культури, освітні центри та підприємства – тому варто стежити за новинами міста.
- У Києві долучитися можна у Squat 17b (Терещенківська 17Б) – щоб розрахувати кількість місць, необхідно заповнити спеціальну форму.
- Також можна самостійно організувати простір, запросивши доєднатися друзів чи колег.
- Часто до радіодиктанту долучаються і військові, перебуваючи близько лінії фронту.