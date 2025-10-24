Розпочнеться він 27 жовтня об 11 годині. 24 Канал розповідає, де його дивитися.

Дивіться також "Спеціальний текст": авторка Євгенія Кузнєцова дала пораду учасникам Радіодиктанту-2025

Де транслюватимуть Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:

  • на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

  • наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

  • на YouTube-каналі Українського Радіо;

  • на Facebook-сторінках Суспільного;

  • а також у застосунках suspilne.radio та Дія.

Радіодиктант 2025 року онлайн: відеотрансляція

Цікаво! Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, як українцям підготуватись до написання Радіодиктанту.

Що відомо про Радіодиктант-2025?

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
  • Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
  • Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
  • Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
  • Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі. Однак Радіодиктант пишуть усі, хто вивчає і знає українську мову.
  • Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслюватимуть жестовою мовою.
  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Дивіться також Готуємось до написання Радіодиктанту: які пастки можуть трапитись у тексті

Де можна писати Радіодиктант у 2025 році?

  • Долучитись до Радіодиктанту може кожен, незалежно від того, де перебуває, зазначає Суспільне.
  • Його можна писати вдома наодинці, з колегами на роботі, з друзями в бібліотеці, кав'ярні чи книгарні.
  • До радіодиктанту щороку приєднуються книгарні, заклади культури, освітні центри та підприємства – тому варто стежити за новинами міста.
  • У Києві долучитися можна у Squat 17b (Терещенківська 17Б) – щоб розрахувати кількість місць, необхідно заповнити спеціальну форму.
  • Також можна самостійно організувати простір, запросивши доєднатися друзів чи колег.
  • Часто до радіодиктанту долучаються і військові, перебуваючи близько лінії фронту.