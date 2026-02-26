Користувачі підтримали цю ідею, засипавши Астаф'єву жартами та словами підтримки, передає 24 Канал.

Чому українці хочуть, аби Астаф'єва начитувала Радіодиктант-2026?

Даша Астаф'єва опублікувала в Threads допис, де вона написала, що має нову "міні-мрію".

Хочу цього року начитувати всеукраїнський Радіодиктант,

– заявила артистка.

Допис Даші Астаф'євої у Threads / Скриншот

Українці масово підтримали цю ідею та почали активно обговорювати. Публікація швидко зібрала сотні реакцій і десятки жартівливих коментарів.

Реакція мережі / Скриншоти

Користувачі також активно згадували кліп гурту Курган & Agregat на пісню "Учителька", де Астаф'єва зіграла роль вчительки, і фантазували, як могла б звучати традиційна фраза "Дістаємо подвійні листочки" в її виконанні.

Крім того, чимало коментаторів зазначають, що голос Астаф'євої цілком пасує для такого формату. У коментарях підкреслюють її тембр, інтонацію та манеру начитки, називаючи їх виразними й такими, що легко тримають увагу слухача. Згадують також і те, що Астаф'євоа вже активно займається начиткою творів у своєму застосунку з аудіокнижками.

Нагадаємо, торік текст Радіодиктанту читала Наталія Сумська. Однак частина учасників тоді скаржилася на занадто швидкий темп і складність у сприйнятті тексту на слух.

Зверніть увагу! Чи підтримає ініціативу організаційний комітет і хто зрештою читатиме Радіодиктант-2026 – поки невідомо.

Що відомо про застосунок Астаф'євої з аудіокнижками?

У 2023 році на своїй сторінці в Instagram Астаф'єва представила новий застосунок UnderBooks, у якому зібрані найкращі твори українських класиків та сучасних авторів.

Аудіоверсії книжок озвучили професійні диктори й відомі українські артисти, зокрема й сама Астаф'єва. Обкладинки для книг створювали українські художники та ілюстратори.

Даша Астаф'єва / Фото з Instagram-сторінки артистки

З нагоди запуску платформи було також знято гумористичний проморолик за участі Олексія Дурнєва, Володимира Дантеса, Гаріка Корогодського, Аміла Насірова та Раміла Насірова та інших.

Уже в перші години після релізу UnderBooks очолив рейтинг завантажень у категорії "Книги".

