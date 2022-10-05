Член правления Общественного вещания, ответственный за платформы радио и телевидения, Дмитрий Хоркин в эфире Украинского радио сообщил, что флешмоб состоится в День украинской письменности и языка. Присоединиться к написанию диктанта могут все желающие.
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Когда состоится Радиодиктант национального единства
Радиодиктант национального единства – 2022 состоится 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
По словам Хоркина, нынешний радиодиктант – это прежде всего украинская акция единения. К написанию может приобщиться каждый в любой точке мира.
Сегодня это особенно важно, ведь война в Украине идет не только за сохранение наших территорий, война идет за сохранение нашей идентичности. Это флешмоб уважения нашей культуры, это возможность приобщиться к общему действию, которое объединяет всех нас,
– отметил Дмитрий Хоркин.
Автор текста нынешнего Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик. Будет читать его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.
Мы хотим, чтобы этот диктант писали люди разных профессий и интересов, чтобы показать всему миру, как нас много. Главное, что мы все объединимся,
– добавил Хоркин.
Где будет звучать и транслировать радиодиктант
Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура. В то же время флешмоб в очередной раз выйдет за пределы радиоформата. Его вживую будут транслировать на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.
К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.
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С несколькими регионами Общественное вещание будет делать телемосты, чтобы передать атмосферу единения из разных областей.
Что такое Радиодиктант национального единства
Этот Радиодиктант начала команда Украинского Радио в 2000 году. С этого времени его ежегодно организуют в День украинской письменности и языка. Традиционно активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако ежегодно диктант расширяет границы: в нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий. Они приобщаются к радиодиктанту из-за уважения к украинскому языку.
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