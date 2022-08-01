В современном мире библиотеки или классические оффлайновые семинары и лекции все чаще заменяет интернет-сеть. Как это работает и на какие бесплатные онлайн-курсы для учителей стоит обратить внимание – читайте в материале 24 канала.

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Тренд на самообразование

Разнообразные курсы и онлайновые лекции – безусловный тренд в Украине и мире. Однако важным моментом является уровень преподавания и доверие к самим курсам. "Прикольный чел" из YouTube или очередной гуру-коуч из Instagram помогут весело провести время в интернете, но польза от этого будет сомнительная. Просто совет – доверяйте профи и верифицированным платформам – они привлекают лучших и отвечают своей репутацией.

Украинцам повезло – отечественные IT-специалисты разработали немало качественных образовательных онлайн-платформ, они активно работают, конкурируют и генерируют много качественных онлайн-курсов.

Модный тренд на дистанционное образование и самосовершенствование в Украине успешно реализован и может дать фору даже многим европейским странам. Особенно в вопросах инклюзивности и доступа к онлайн-курсам людей с ограниченными финансовыми возможностями.

Онлайн-обучение в Украине в 2022 году / Скриншот

Украинские учителя с их маленькими заработками, к сожалению, входят в такую ​​группу, а потому бесплатный доступ к онлайн-курсам для них критически важен, а вместе с ними – и для всех нас, ведь от того, будет ли развиваться и улучшать свою квалификацию учитель, зависит уровень и качество обучения наших детей.

Образовательные платформы-гиганты

Когда речь заходит об украинских онлайн-курсах, первыми в голову приходят лидеры рынка – EdEra и Prometheus. Это не просто так – обе платформы качественные и достаточно простые, имеют широкий выбор разнообразных курсов, многие из них – в свободном доступе.

Это лидеры онлайн образования в Украине, которые способны предложить очень много разнообразных курсов. Для учителей и просто людей, желающих повысить свой интеллектуальный уровень – просто неисчерпаемый источник.

"Классическими" уже стали курсы "Управление школой. Практикум" и "Права человека в образовательном пространстве" от EdEra и цикл "30 шагов к Новой украинской школе: обучаем гражданина" от Prometheus. Также на этих платформах в свободном доступе немало профильных онлайн-курсов.

Также немало познавательного и полезного, да еще и в свободном доступе – на платформе дистанционного обучения ВУМ online.

Звездный состав лекторов удалось собрать платформе Wisecow, а также ярко и креативно представить материал. И пусть он не совсем "для учителей", а шире – для каждого культурного украинца, он обязательно должен быть в этом списке.

Также стоит упоминания EduHub или "Образовательный хаб города Киева". Участники смогут приобрести и подтвердить соответствующим сертификатом практические навыки, которые помогут в реальной жизни.

Заметим, что чиновники-просветители позаботились об экономии времени для учителей и подготовили список интересующих их онлайн-курсов. Например, департамент образования и науки КГГА подготовил обширный список интересностей, имеющихся в сети в свободном доступе. Не отстают коллеги и в других городах и регионах Украины.

Профильные образовательные платформы для учителей

Есть в Украине и профессиональные онлайн-платформы. Например, онлайн-курсы "На урок". Ценность сети в том, что преподают учителя-коллеги, знающие нюансы работы в школе, не в теории, а на практике.

Наши лекторы влюблены в свою учебную дисциплину и помогут вам получить знания и навыки, которые действительно востребованы в модерной украинской школе! Они имеют талант объяснять теорию простым и доступным языком: благодаря этому лекции информативны и легко воспринимаются. Перед вами будут выступать не просто профессионалы, – рассказывают о своей "фишке" спонсоры платформы.

Также важным моментом является то, что "На урок" является субъектом повышения квалификации педагогов и предоставляет сертификаты, подтверждающие этот процесс юридически.

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Полезными могут быть также и специализированные платформы, посвященные отдельным школьным предметам, например, преподаванию английского языка – проект под эгидой "Новой украинской школы".

Есть несколько интересных предложений от EdPro. Вебинары компании бесплатно научат учителей работать с важными веб-инструментами, позволяющими сделать их учебный материал и современным, и уникальным, и понятным детям.

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