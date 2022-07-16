Онлайн/офлайн-обучение

24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, в соответствии с этим все обучение в детских садах, школах, колледжах и вузах было переведено в онлайн-формат. Учеба проходила в формате Zoom-конференций и, по большому счету, была довольно рискованным экспериментом. Это был вынужденный шаг, ведь другого выхода в условиях активных военных действий просто не было.

Читайте обучение онлайн или офлайн: к чему готовиться школьникам в Украине

В июне представители власти заявили, что 1 сентября они планируют вернуть детей в школы в прямом смысле слова. Где это возможно, ведь россияне за время вторжения разрушили более 1000 школ, около 20% украинской территории было оккупировано.

Главное требование – безопасность учащихся: в школе или где-то рядом должно быть убежище, школа должна быть проверена специалистами ГСЧС и саперами, а также не должна быть в зоне активных боевых действий или в зоне поражения российской артиллерии.

К сожалению, общество долгое время не владело ситуацией по наличию укрытий в учебных заведениях, но мы с нетерпением ожидали результатов аудита школ по наличию и обустройству бомбоубежищ, которое проводило МОН. Вот первые сообщения о том, что только 1100 школ (т.е. 8%) имеют подобные укрытия, а также другие защитные сооружения, что позволяет проводить очный образовательный процесс. Всего же в Украине 13700 учреждений общего среднего образования,

– образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 15 июня 2022 года указал на проблемы, с которыми столкнулась украинская школа в условиях военного положения.

Эта информация прозвучала 15 июня и имела мощный эффект. Впрочем, уже через несколько дней министр образования успокоил общественность и заверил, что все под контролем. По крайней мере, на словах.

Сейчас у 25% школ есть уже подтвержденные укрытия, но при этом мы достаточно плодотворно работаем с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, как до этого мы работали с Госпродпотребслужбой. Когда каждая школа была подвергнута анализу, в каждой школе мы должны четко оценить, насколько уровень безопасности, наличие укрытий, маршруты к укрытиям, время эвакуации на случай воздушной тревоги соответствует тем нормам, которые прописаны в стандарте безопасности, – министр образования Сергей Шкарлет 20 июня 2022 года указывает на удивительный рост школ с укрытиями с 8 до 25%.

Во всех остальных случаях, а также для школьников на временно оккупированных территориях рекомендуется дистанционное обучение. Таким образом, видим ситуацию, когда говорить об оффлайновом обучении для всех детей рано. Это факт, с которым нужно жить.

Это понимают и в самом министерстве, поэтому рекомендуют развивать дистанционное образование.

Мы рекомендуем каждой школе или общине создавать параллели, в которых будет проходить онлайн-обучение. Таким образом дети не будут отлучены от образовательного процесса, если родители опасаются режима офлайн,

– заявил министр образования и науки 8 июля 2022 года в эфире программы "Утро с Украиной".

Дистанционная школа

Онлайновое завершение учебного года-2021/2022 для украинских школ стало почти экспромтом с элементами "партизанщины", впрочем, для многих стало неожиданностью, что уже много лет в Украине готово решение проблемы под названием "дистанционная школа".

Деятельность дистанционных школ прописана в многочисленных законах и нормативно правовых актах, а также определена Концепцией развития дистанционного образования в Украине. Последняя была утверждена Постановлением Министерства образования и науки Украины 20 декабря 2000 года. То есть уже более 20 лет.

Что такое дистанционная школа? Упомянутое выше постановление определяет его как форму обучения, равноценную с очной, вечерней, заочной и экстернатом, которая реализуется, в основном, по технологиям дистанционного обучения.

Учащиеся и выпускники лицензированных государством дистанционных школ имеют равные права со своими сверстниками, обучающимися в классических школах, получают документы и свидетельства государственного образца и могут также сдавать вступительные экзамены в вузы.

Как происходит процесс обучения в дистанционной школе

Чтобы начать обучение в дистанционной школе – ребенок должен быть зарегистрирован и оформлен (все как и в обычных школах).

Важно Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны

После онлайновой регистрации ребенок получает доступ к обучающей платформе – с уроками-лекциями, практическими заданиями и разными интерактивами. Также у ученика есть онлайновые консультации с учителями и классным руководителем.

Приказа по исключительно режиму офлайн не существует. Мы ясно понимаем, что не все школы выйдут на традиционное обучение. Мы максимально стремимся сделать это и создать все необходимые условия, однако, безопасность участников образовательного процесса остается на первом месте. Ни один ребенок не будет отчислен из школы за выбранную родителями форму обучения,

– Сергей Шкарлет опроверг мифы об офлайновом и онлайновом обучении в прямом эфире 8 июля 2022 года.

График обучения в дистанционных школах подобен обычным школам, но при желании учеников или родителей его можно сделать более гибким. Это же онлайн.

Учебные программы в дистанционных школах соответствуют государственным и одобрены Минобразования. А вот чего практически нет – так это традиционных для школ офлайновых активностей и так называемой "социализации".

Интересно знать – Выпускной вечер-2021 в дистанционной школе "Оптима": смотрите видео

Это идеальное решение для интровертов или в условиях карантина, однако, не является идеальным вариантом. Социализация ребенка является одним из важных аспектов обучения и подготовки его ко взрослой жизни. В дистанционных школах это понимают, поэтому организовывают встречи одноклассников и другие офлайновые активности.

Сколько стоит обучение в дистанционной школе

Дистанционные школы в Украине – частные, то есть это бизнес, который должен зарабатывать, платить деньги преподавателям, привлекать лучших специалистов, чтобы быть конкурентными на рынке, а также создавать новые курсы или обновлять учебные программы в соответствии с требованиями времени.

Учеба в дистанционных школах в Украине стоит в среднем от 300 до 3000 гривен в месяц. Разница объясняется уровнем доступа к обучающим программам и объемами консультаций учителей.

В условиях военного положения многие школы сделали обучение для детей бесплатным, поэтому для тысяч украинских детей и их родителей дистанционные школы стали решением больших проблем.

Как работают дистанционные школы в Украине в условиях военного положения – смотрите видео: