Онлайн/офлайн-навчання

24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан, відповідно до цього усе навчання у дитячих садках, школах, коледжах і вишах було переведено до онлайн-формату. Навчання проходило у форматі Zoom-конференцій й, за великим рахунком, було доволі ризикованим експериментом. Це був вимушений крок, адже іншого виходу в умовах активних воєнних дій просто не було.

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У червні представники влади заявили, що 1 вересня вони планують повернути дітей до шкіл у прямому значенні слова. Де це можливо, адже росіяни за час вторгнення зруйнували понад 1000 шкіл, майже 20% української території було окуповано.

Головна вимога – безпека учнів: у школі або десь поруч має бути сховище, школа має бути перевірена фахівцями ДСНС та саперами, а також не мають бути у зоні активних бойових дій або у зоні ураження російської артилерії.

На жаль, суспільство довгий час не володіло ситуацією щодо наявності укриттів у закладах освіти, але ми з нетерпінням очікували на результати аудиту шкіл щодо наявності та облаштування бомбосховищ, яке проводило МОН. Ось маємо перші повідомлення про те, що лише 1100 шкіл (тобто 8%) мають подібні укриття, а також інші захисні споруди, що дозволяє проводити очний освітній процес. А загалом в Україні 13700 закладів загальної середньої освіти,

– освітній омбудсмен Сергій Горбачов 15 червня 2022 року вказав на проблеми, з якими зіткнулася українська школа в умовах воєнного стану.

Ця інформація пролунала 15 червня та мала потужний ефект. Втім, вже за кілька днів міністр освіти заспокоїв громадськість та запевнив, що все під контролем. Принаймні, на словах.

Наразі у 25% шкіл є вже підтверджені укриття, але при цьому ми досить плідно працюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій, як до цього ми працювали з Держпродспоживслужбою. Коли кожна школа була піддана аналізу, у кожній школі ми маємо чітко оцінити, наскільки рівень безпеки, наявність укриттів, маршрути до укриттів, час евакуації на випадок повітряної тривоги відповідає тим нормам, які прописані в безпековому стандарті, – міністр освіти Сергій Шкарлет 20 червня 2022 року вказує на дивовижне зростання шкіл з укриттями з 8% до 25%.

У всіх інших випадках, а також для школярів на тимчасово окупованих територіях рекомендоване дистанційне навчання. Таким чином, бачимо ситуацію, коли говорити про офлайнове навчання для всіх дітей зарано. Це факт, з яким треба жити.

Це розуміють й у самому міністерстві, а тому рекомендують розвивати дистанційну освіту.

Ми рекомендуємо кожній школі або громаді створювати паралелі, у яких відбуватиметься онлайн-навчання. У такий спосіб діти не будуть відлучені від освітнього процесу, якщо батьки побоюються режиму офлайн,

– заявив міністр освіти і науки 8 липня 2022 року в ефірі програми "Ранок з Україною".

Дистанційна школа

Онлайнове завершення навчального року-2021/2022 для українських шкіл стало майже експромтом з елементами "партизанщини", втім, для багатьох стало несподіванкою, що вже багато років в Україні є готове рішення проблеми під назвою "дистанційна школа".

Діяльність дистанційних шкіл прописана в численних законах та нормативно-правових актах, а також визначена Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні. Остання була затверджена Постановою Міністерства освіти та науки України від 20 грудня 2000 року. Тобто, вже понад 20 років.

Що таке "дистанційна школа"? Згадана вище постанова визначає її як форму навчання, рівноцінну з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.

Учні та випускники ліцензованих державою дистанційних шкіл мають рівні права зі своїми однолітками, що навчаються в класичних школах, отримують документи і свідоцтва державного зразка та можуть так само складати вступні іспити до вишів.

Перелік дистанційних шкіл

Повний список державних, комунальних і приватних дистанційних шкіл є на сайті Міносвіти.

Як відбувається процес навчання у дистанційній школі

Щоб почати навчання у дистанційній школі – дитина має бути зареєстрована та оформлена (все як і в звичайних школах).

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Після онлайнової реєстрації дитина отримує доступ до навчальної платформи – з уроками-лекціями, практичними завданнями та різними інтерактивами. Також учень має онлайнові консультації з вчителями та класним керівником.

Наказу щодо виключного режиму офлайн не існує. Ми чітко розуміємо, що не всі школи вийдуть на традиційне навчання. Ми максимально прагнемо це зробити та створити всі необхідні умови, проте, безпека учасників освітнього процесу залишається на першому місці. Жодна дитина не буде відрахована зі школи за обрану батьками форму навчання,

– Сергій Шкарлет спростував міфи про офлайнове та онлайнове навчання в прямому ефірі 8 липня 2022 року.

Графік навчання у дистанційних школах подібний до звичайних шкіл, але за бажання учнів чи батьків його можна зробити більш гнучким. Це ж онлайн.

Навчальні програми у дистанційних школах відповідають державним і є схваленими Міносвіти. А от чого практично нема – так це традиційних для шкіл офлайнових активностей та так званої "соціалізації".

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Це є ідеальним рішенням для інтровертів або в умовах карантину, проте, не є ідеальним варіантом. Соціалізація дитини є одним з важливих аспектів навчання та підготовки її до дорослого життя. У дистанційних школах це розуміють, а тому організовують зустрічі однокласників та інші офлайнові активності.

Скільки коштує навчання у дистанційній школі

Дистанційні школи в Україні – приватні, тобто це бізнес, що повинен заробляти, платити гроші викладачам, залучати найкращих спеціалістів, щоб бути конкурентними на ринку, а також, створювати нові курси чи оновлювати навчальні програми відповідно до вимог часу.

Навчання у дистанційних школах в Україні коштує в середньому від 300 до 3000 гривень на місяць. Різниця пояснюється рівнем доступу до навчальних програм та обсягами консультацій вчителів.

В умовах воєнного стану багато шкіл зробили навчання для дітей безкоштовним, тому для тисяч українських дітей та їх батьків дистанційні школи стали вирішенням великих проблем.

Як працюють дистанційні школи в Україні в умовах воєнного стану - дивіться відео: