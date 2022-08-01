У сучасному світі бібліотеки або класичні офлайнові семінари та лекції все частіше замінює інтернет-мережа. Як це працює та на які безкоштовні онлайн-курси для вчителів варто звернути увагу – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Тренд на самоосвіту

Різноманітні курси на онлайнові лекції – безумовний тренд в Україні та світі. Проте, важливим моментом є рівень викладання та довіра до самих курсів. "Прикольний чєл" з YouTube або черговий гуру-коуч з Instagram допоможуть весело провести час в інтернеті, але користь від того буде сумнівна. Просто порада – довіряйте профі та верифікованим платформам – вони залучають найкращих та відповідають своєю репутацією.

Українцям пощастило – вітчизняні IT-фахівці розробили чимало якісних освітніх онлайн-платформ, вони активно працюють, конкурують та генерують багато якісних онлайн-курсів.

Модний тренд на дистанційну освіту та самовдосконалення в Україні успішно реалізований й може дати фору навіть багатьом європейським країнам. Особливо в питаннях інклюзивності та доступу до онлайн-курсів людей з обмеженими фінансовими можливостями.

Онлайн-навчання в Україні у 2022 році / Скриншот

Українські вчителі з їх маленькими заробітками, на жаль, входять до такої групи, а тому безкоштовний доступ до онлайн-курсів є для них критично важливим, а разом з ними – й для всіх нас, адже від того, чи буде розвиватися та покращувати свою кваліфікацію вчитель, залежить і рівень і якість навчання наших дітей.

Освітні платформи-гіганти

Коли мова заходить про українські онлайн-курси, першими на думку спадають лідери ринку – EdEra та Prometheus. Це не просто так - обидві платформи якісні та доволі прості, мають широкий вибір різноманітних курсів, чимало з них – у вільному доступі.

Це лідери онлайн-освіти в Україні, які здатні запропонувати дуже багато різноманітних курсів. Для вчителів і просто людей, які бажають підвищити свій інтелектуальний рівень – то просто невичерпне джерело.

"Класичними" вже стали курси "Управління школою. Практикум" і "Права людини в освітньому просторі" від EdEra та цикл "30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина" від Prometheus. Також на цих платформах у вільному доступі є чимало профільних онлайн-курсів.

Також чимало пізнавального та корисного та ще й у вільному доступі – на платформі дистанційного навчання ВУМ online.

Зірковий склад лекторів вдалося зібрати платформі Wisecow, а також яскраво та креативно подати матеріал. І нехай він не зовсім "для вчителів", а ширше – для кожного культурного українця, але обов'язково має бути у цьому списку.

Також вартий згадки EduHub або "Освітній хаб міста Києва". Учасники зможуть набути та підтвердити відповідним сертифікатом практичні навички, які допоможуть у реальному житті.

Зауважимо, що чиновники-освітяни попіклувалися про економію часу для вчителів та підготували перелік цікавих для них онлайн-курсів. Наприклад, департамент освіти та науки КМДА підготував великий список цікавинок, що є в мережі у вільному доступі. Не відстають колеги й в інших містах і регіонах України.

Профільні освітні платформи для вчителів

Є в Україні також і фахові онлайн-платформи. Наприклад, онлайн-курси "На урок". Цінність мережі в тому, що викладають вчителі-колеги, які знають нюанси роботи в школі, не в теорії, а на практиці.

Наші лектори закохані у свою навчальну дисципліну, тож допоможуть вам отримати знання та навички, які дійсно затребувані в модерній українській школі! ​​Вони мають талант пояснювати теорію простою і доступною мовою: завдяки цьому лекції інформативні та легко сприймаються. Перед вами виступатимуть не просто професіонали, – розповідають про свою "фішку" фундатори платформи.

Також важливим моментом є те, що "На урок" є суб'єктом підвищення кваліфікації педагогів та надає відповідні сертифікати, що підтверджують цей процес юридично.

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Корисними можуть бути також й спеціалізовані платформи, присвячені окремим шкільним предметам, Наприклад, викладанню англійської мови – проєкт під егідою "Нової української школи".

Є кілька цікавих пропозицій від EdPro. Вебінари компанії безкоштовно навчать вчителів працювати з важливими веб-інструментами, що дозволять зробити їх навчальний матеріал і сучасним, і унікальним, і зрозумілим дітям.

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