До написання цього диктанту варто добре підготуватися. На що варто звернути увагу під час усного мовлення та якими сервісами користуватися, читайте у матеріалі.
Важливо Коли українці писатимуть Радіодиктант національної єдності у 2022 році і хто його читатиме
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Якщо ви хочете вивчити мову або позбутися у ній помилок, саме література вам у цьому допоможе. При регулярному читанні мозок запам'ятовує навіть найскладніші слова та вислови. Крім того, можна читати й аналізувати прочитане з погляду правил української мови. Читання, до речі, дуже корисне, адже у процесі залучені одразу кілька частин мозку.
Словники
Для цього можете використовувати смартфони. Так, ви матимете під рукою авторитетні тлумачний та орфографічний словники.
- Є й онлайн-версія 11 – томного "Словника української мови" (або СУМ – 11). Його складав великий колектив науковців за українськомовною літературою від часів Котляревського до 1980 року. Здебільшого після тлумачень у словнику наведено випадки вживання слова, що ілюструють його значення.
- В онлайн-словнику скорочень української мови зібрана колекція з 10 тисяч скорочень (їхня кількість щодня збільшується) з розшифровками.
- Український лінгвістичний портал допоможе правильно відмінювати, вказуючи рід і наголос більш як 250 тисяч слів.
- А колективний словник "Словотвір" пояснює значення слів іншомовного походження та знаходить відповідні українські аналоги.
Вимкніть автозаміну на телефоні
Якщо хочете працювати над своєю орфографією, спробуйте відключити автозаміну на телефоні і придивіться до того, як і що ви пишете.
Якщо перед надсиланням робочого листа або важливого особистого повідомлення ви хочете переконатися у відсутності серйозних хиб, радимо сервіс Language Tool. Тут можна безкоштовно перевірити текст на орфографічні, граматичні й лексичні помилки.
Учіться
Існує велика кількість інтерактивних сервісів для вивчення мов.
- Один із найкорисніших – тренажер із правопису української мови. Тут величезна кількість лаконічних і наочних мінілекцій (від фонетики та правопису до загальних норм літературної української) з можливістю відразу пройти тестування і перевірити свої знання.
- Ще один онлайн-тренажер створила студія онлайн-освіти Ed-era – "Лайфхаки з української мови". Тут 16 лекцій з інтерактивними конспектами та завданнями на закріплення знань.
- Якщо хочете вивчати українську в ігровій формі, то завантажте на смартфон додаток R.I.D. Його запустили для поглиблення знань української мови і культури. Також на сайті є цікавий блог, де можна провести кілька годин за прочитанням українських текстів на різноманітні теми.
Розмовляйте, слухайте, дивіться
Психологічний бар'єр легше за все подолати, почавши розмовляти українською спочатку з незнайомцями. Будьте готові, що ваша мова здаватиметься вам жахливою.
Слухайте українську музику, але пам’ятайте, що в деяких піснях також є помилки (їх пошук може стати для вас своєрідною грою). Якщо з якоїсь причини у вашому плейлисті бракує вітчизняних виконавців – "Антологія українського альбому" до ваших послуг.
Також перегляд українських фільмів (або закордонних, але з українською озвучкою, субтитрами) може зіграти неабияку роль в удосконаленні ваших знань.
Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.
- Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
Що таке Радіодиктант національної єдності
Цей Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
З того часу його щорічно організовують у День української писемності та мови.
Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів.
Однак щороку диктант розширює межі: у ньому беруть участь люди різного віку й найрізноманітніших професій. Вони долучаються до Радіодиктанту через повагу до української мови.