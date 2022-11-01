До написання цього диктанту варто добре підготуватися. На що варто звернути увагу під час усного мовлення та якими сервісами користуватися, читайте у матеріалі.

Важливо Коли українці писатимуть Радіодиктант національної єдності у 2022 році і хто його читатиме

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Якщо ви хочете вивчити мову або позбутися у ній помилок, саме література вам у цьому допоможе. При регулярному читанні мозок запам'ятовує навіть найскладніші слова та вислови. Крім того, можна читати й аналізувати прочитане з погляду правил української мови. Читання, до речі, дуже корисне, адже у процесі залучені одразу кілька частин мозку.

Словники

Для цього можете використовувати смартфони. Так, ви матимете під рукою авторитетні тлумачний та орфографічний словники.

Є й онлайн-версія 11 – томного "Словника української мови" (або СУМ – 11). Його складав великий колектив науковців за українськомовною літературою від часів Котляревського до 1980 року. Здебільшого після тлумачень у словнику наведено випадки вживання слова, що ілюструють його значення.

В онлайн-словнику скорочень української мови зібрана колекція з 10 тисяч скорочень (їхня кількість щодня збільшується) з розшифровками.

Український лінгвістичний портал допоможе правильно відмінювати, вказуючи рід і наголос більш як 250 тисяч слів.

А колективний словник "Словотвір" пояснює значення слів іншомовного походження та знаходить відповідні українські аналоги.

Вимкніть автозаміну на телефоні

Якщо хочете працювати над своєю орфографією, спробуйте відключити автозаміну на телефоні і придивіться до того, як і що ви пишете.

Якщо перед надсиланням робочого листа або важливого особистого повідомлення ви хочете переконатися у відсутності серйозних хиб, радимо сервіс Language Tool. Тут можна безкоштовно перевірити текст на орфографічні, граматичні й лексичні помилки.

Учіться

Існує велика кількість інтерактивних сервісів для вивчення мов.

Один із найкорисніших – тренажер із правопису української мови. Тут величезна кількість лаконічних і наочних мінілекцій (від фонетики та правопису до загальних норм літературної української) з можливістю відразу пройти тестування і перевірити свої знання.

Ще один онлайн-тренажер створила студія онлайн-освіти Ed-era – "Лайфхаки з української мови". Тут 16 лекцій з інтерактивними конспектами та завданнями на закріплення знань.

Якщо хочете вивчати українську в ігровій формі, то завантажте на смартфон додаток R.I.D. Його запустили для поглиблення знань української мови і культури. Також на сайті є цікавий блог, де можна провести кілька годин за прочитанням українських текстів на різноманітні теми.

Розмовляйте, слухайте, дивіться

Психологічний бар'єр легше за все подолати, почавши розмовляти українською спочатку з незнайомцями. Будьте готові, що ваша мова здаватиметься вам жахливою.

Слухайте українську музику, але пам’ятайте, що в деяких піснях також є помилки (їх пошук може стати для вас своєрідною грою). Якщо з якоїсь причини у вашому плейлисті бракує вітчизняних виконавців – "Антологія українського альбому" до ваших послуг.

Також перегляд українських фільмів (або закордонних, але з українською озвучкою, субтитрами) може зіграти неабияку роль в удосконаленні ваших знань.

Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.

Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.

Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.