К написанию этого диктанта следует хорошо подготовиться. На что стоит обратить внимание во время устной речи и какими сервисами пользоваться читайте в материале.

Важно Когда украинцы будут писать Радиодиктант национального единства в 2022 году и кто будет его читать

Больше читайте

Если вы хотите выучить язык или избавиться от него ошибок, именно литература вам в этом поможет. При регулярном чтении мозг запоминает даже самые сложные слова и выражения. Кроме того, можно читать и анализировать прочитанное с точки зрения правил украинского языка. Чтение, кстати, очень полезно, ведь в процессе вовлечены сразу несколько частей мозга.

Словари

Для этого можно использовать смартфоны. Да, вы будете иметь под рукой авторитетные толковый и орфографический словари.

Есть и онлайн-версия 11-томного "Словаря украинского языка" (или СУМ – 11). Его составлял большой коллектив ученых по украиноязычной литературе со времен Котляревского до 1980 года. В основном после толкований в словаре приведены случаи употребления слова, иллюстрирующие его значение.

В онлайн-словаре сокращений украинского языка собрана коллекция из 10 тысяч сокращений (их количество ежедневно увеличивается) с расшифровками.

Украинский лингвистический портал поможет правильно склонять, указывая род и ударение более 250 тысяч слов.

А коллективный словарь "Словообразование" объясняет значение слов иноязычного происхождения и находит соответствующие украинские аналоги.

Выключите автозамену на телефоне

Если хотите работать над своей орфографией, попробуйте отключить автозамену на телефоне и присмотритесь к тому, как и что вы пишете.

Если перед отправкой рабочего письма или важного личного сообщения вы хотите убедиться в отсутствии серьезных ошибок, рекомендуем сервис Language Too. Здесь можно бесплатно проверить текст на орфографические, грамматические и лексические ошибки.

Учитесь

Существует множество интерактивных сервисов для изучения языков.

Один из самых полезных – тренажер по правописанию украинского языка. Здесь огромное количество лаконичных и наглядных минилекций (от фонетики и правописания до общих норм литературного украинского) с возможностью сразу пройти тестирование и проверить свои знания.

Еще один онлайн-тренажер создала студия онлайн-образования Ed-era – "Лайфхаки по украинскому языку". Здесь 16 лекций с интерактивными конспектами и задачами по закреплению знаний.

Если хотите изучать украинский в игровой форме, то загрузите на смартфон приложение RID. Его запустили для углубления знаний украинского языка и культуры. Также на сайте есть интересный блог, где можно провести несколько часов по прочтению украинских текстов на различные темы.

Разговаривайте, слушайте, смотрите

Психологический барьер легче всего преодолеть, начав разговаривать по-украински сначала с незнакомцами. Будьте готовы, что ваш язык будет казаться вам ужасным.

Слушайте украинскую музыку, но помните, что в некоторых песнях тоже есть ошибки (их поиск может стать для вас своеобразной игрой). Если по какой-то причине в вашем плейлисте не хватает отечественных исполнителей – "Антология украинского альбома" к вашим услугам.

Также просмотр украинских фильмов (или зарубежных, но с украинской озвучкой, субтитрами) может сыграть незаурядную роль в усовершенствовании ваших знаний.

Что известно о Радиодиктанте национального единства 2022

Радиодиктант национального единства – 2022 состоится 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.

Автор текста нынешнего Радиодиктанта национального единства станет украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Целик.

Будет читать его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.

В то же время флешмоб в очередной раз выйдет за пределы радиоформата. Его вживую будут транслировать на телеканалах и диджитал-платформах Общественного вещания.

К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.