Это в Украине определяют два закона: о воинской обязанности и военной службе, а также о мобилизационной подготовке и мобилизации, пишет 24 канал. Мы выяснили, что именно говорится в этих законах о мобилизации студентов и при каких условиях студенты могут прервать обучение.

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Могут ли в Украине мобилизовать студента

Согласно статье 23 украинского закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву во время особого периода:

получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, обучающиеся на дневной или дуальной формам получения образования;

а также ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на вышеупомянутых формах образования.

Кроме того, часть 8 статьи 17 закона о воинской обязанности и военной службе предусматривает, что отсрочку от призыва на срочную военную службу на время обучения имеют призывники, получающие образование:

в заведениях общего среднего образования 3 степени;

на дневной форме до 21 года в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования;

на дневной форме в учреждениях профессионального образования. Речь идет о младшем бакалавре и бакалавре;

на дневной форме в учреждениях профессионального высшего или высшего образования;

на дневной форме в заведениях среднего или высшего духовного образования;

а также в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования,

– говорится в законе.

Такую отсрочку студенты имеют на время подготовки вплоть до присвоения звания. Однако не дольше, чем до конца текущего года после завершения подготовки.

При каких условиях студента мобилизуют

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала изданию "Фокус", что студентов все-таки могут мобилизовать, если они сами этого захотят.

По ее словам, если студент не хочет, чтобы его мобилизовали, то в случае получения повестки должен предоставить в военкомат справку об обучении.

В случае, если студент желает проходить службу, он в военкомате напишет заявление о желании быть добровольцем, и его мобилизуют,

– объяснила Анищенко.

По ее словам, после заявления студента, военкомат посылает сообщения в учебное заведение автоматически. После этого даже без заявления студента ему предоставляют академический отпуск на время службы.

Мобилизация в Украине: коротко

Мобилизация в Украине началась с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного вторжения России. Под призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие указанных в законе ограничений.

Мобилизация в нашем государстве происходит по 4 волнам. В частности, говорится о: призыве резервистов – мужчин с боевым опытом в возрасте до 40 лет, в основном ветеранов АТО или бойцов ООС; срочников, которые служили до 2014 года или были контрактниками; офицеров запаса и тех, у кого есть военное образование; а также всех других мужчин, пригодных к военной службе.

Следует отметить, что вручить повестки имеют право органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности, а также владельцы домов и должностные лица районного или городского военкомата.

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