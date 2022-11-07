Це питання в Україні визначають два закони: про військовий обов'язок та військову службу, а також про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, пише 24 канал. Ми з'ясували, що саме мовиться в цих законах про мобілізацію студентів та за яких умов студенти таки можуть перервати навчання.

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Чи можуть в Україні мобілізувати студента

Згідно зі статтею 23 українського закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову під час особливого періоду:

ті, хто здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

а також асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за вищезгаданими формами освіти.

Окрім того, частина 8 статті 17 закону про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що відстрочку від призову на строкову військову службу на час навчання мають призовники, які здобувають освіту:

в закладах загальної середньої освіти 3 ступеня;

на денній формі до 21 року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

на денній формі в закладах фахової передвищої освіти. Мовиться про молодшого бакалавра та бакалавра;

на денній формі у закладах фахової передвищої або вищої освіти;

на денній формі в закладах середньої або вищої духовної освіти;

а також в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти,

– мовиться в законі.

Таку відстрочку студенти мають на час підготовки аж до надання звання. Проте не довше, ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

За яких умов студента таки мобілізують

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко розповіла виданню "Фокус", що студентів таки можуть мобілізувати, якщо вони самі цього захочуть.

За її словами, якщо студент не хоче, щоб його мобілізували, то у випадку отримання повістки має надати у військкомат довідку про навчання.

У разі, якщо студент бажає проходити службу, він у військкоматі напише заяву про бажання бути добровольцем, та його мобілізують,

– пояснила Аніщенко.

За її словами, після заяви студента, військкомат надсилає повідомлення до навчального закладу автоматично. Після цього, навіть без заяви студента, йому надають академічну відпустку на час служби.

Також варто зауважити, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу наприкінці вересня розповідав, що під час воєнного стану наші чоловіки-студенти, які навчаються в іноземних вишах, не зможуть виїхати за кордон.

Мобілізація в Україні: коротко

Мобілізація в Україні почалась з 24 лютого, тобто з початку повномасштабного вторгнення Росії. Під призов підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають зазначених в законі обмежень.

Мобілізація в нашій державі відбувається за 4 хвилями. Зокрема, мовиться про: призов резервістів – чоловіків з бойовим досвідом віком до 40 років, здебільшого ветеранів АТО чи бійців ООС; строковиків, які служили до 2014 року чи були контрактниками; офіцерів запасу та тих, в кого є військова освіта; а також всіх інших чоловіків, що придатні до військової служби.

Варто зауважити, що вручити повістки мають право органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, а також власники будинків та посадові особи районного чи міського військкомату.

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