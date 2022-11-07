Зауважимо, що в Україні під призов підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям чи інших причин бути звільненими від мобілізації. Скільки ще триватиме мобілізація та які є хвилі призову, розповідає 24 канал.

Читайте також Чи допоможе "білий квиток" уникнути мобілізації у межах воєнного стану

Мобілізація в Україні: коли припиниться призов

Мобілізація громадян України залежить від ситуації на фронті. Вона триватиме до кінця російського вторгнення.

Зауважимо, що рішення про продовження або припинення загальної мобілізації на території української держави мають переглянути до 21 листопада. Ймовірно, її продовжать.

Актуально Що робити, якщо мобілізували на службу з порушеннями: порада правозахисника

Кого зараз призивають на службу до армії

Мобілізувати можуть будь-якого чоловіка призовного віку, який не має причин бути частково чи повністю звільненим від служби. В Україні мобілізація проходить за 4 хвилями:

Хвиля перша. Призов резервістів. Чоловіки з бойовим досвідом віком до 40 років.Здебільшого ветерани АТО чи бійці ООС.

Призов резервістів. Чоловіки з бойовим досвідом віком до 40 років.Здебільшого ветерани АТО чи бійці ООС. Хвиля друга. Строковики. Ті, хто служили до 2014 року чи були контрактниками.

Строковики. Ті, хто служили до 2014 року чи були контрактниками. Хвиля третя. Офіцери запасу та ті, у кого є військова освіта.

Офіцери запасу та ті, у кого є військова освіта. Хвиля четверта. Усі інші чоловіки, що є придатними до військової служби

Зараз відбувається лише доукомплектування, а не формування війська. Як зазначав раніше начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, наразі жорсткого дефіциту у жодних спеціальностях немає.

До теми Хто та за яких умов може виїжджати за кордон під час мобілізації

Що передбачає виключення з військового обліку

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" каже, що військовозобов'язані чоловіки, яких комісія визнала тимчасово або повністю непридатними до служби, під загальну мобілізацію не підпадають. Варто зауважити, що висновок про непридатність може робити виключно військово-лікарська комісія.

Тимчасово непридатних до військової служби громадян не назавжди знімають з обліку, а лише дають відстрочку. Якщо непридатність до була оголошена призовнику до початку повномасштабного вторгнення, то його можуть все одно викликати на медкомісію, щоб перевірити стан здоров'я.

Зверніть увагу – ЗСУ показали, як ворог обстрілює Бахмут фосфорними снарядами: дивіться відео