Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні, пише 24 канал.

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Хто непридатний до військової служби

В Україні законодавством встановлено три категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Зверніть увагу! Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія.

Що означає виключення з військового обліку

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані, визнані військово-лікарською комісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.

Зняття з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби, тому не підлягає під мобілізацію.

Зауважте. Однак якщо непридатність до служби встановлена призовнику до початку повномасштабного вторгнення, то його повторно можуть викликати на медичку комісію та перевірити стан здоров'я.

З якими хворобами не мобілізують

Існують окремі категорії військовозобов'язаних, які не підпадають під мобілізацію, зокрема, з огляду на стан здоров'я.

Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку за висновком військово-лікарської комісії.

У матеріалі 24 каналу ви можете прочитати, з якими хворобами не мобілізують.

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