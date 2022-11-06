Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні, пише 24 канал.
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Хто непридатний до військової служби
В Україні законодавством встановлено три категорії непридатності до військової служби:
- обмежено придатний;
- непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;
- непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.
Що означає виключення з військового обліку
Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані, визнані військово-лікарською комісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.
Зняття з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби, тому не підлягає під мобілізацію.
З якими хворобами не мобілізують
- Існують окремі категорії військовозобов'язаних, які не підпадають під мобілізацію, зокрема, з огляду на стан здоров'я.
- Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку за висновком військово-лікарської комісії.
- У матеріалі 24 каналу ви можете прочитати, з якими хворобами не мобілізують.
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