Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медкомиссию. Именно медицинская комиссия определяет состояние здоровья и делает вывод – годен человек к службе или нет, пишет 24 канал .
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Кто непригоден к военной службе
В Украине законодательством установлены три категории непригодности к военной службе :
- ограниченно годный;
- непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;
- непригоден к военной службе, исключен из военного учета.
Что означает исключение из военного учета
Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", под мобилизацию не подпадают военнообязанные, признанные военно-врачебной комиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета.
Снятие с военного учета означает, что человек полностью непригоден к службе, поэтому не подлежит мобилизации.
С какими болезнями не мобилизуют
- Есть отдельные категории военнообязанных, которые не подпадают под мобилизацию, в частности, учитывая состояние здоровья.
- Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, или полностью непригодными с исключением из военного учета по заключению военно-врачебной комиссии.
- В материале 24 канала вы можете прочесть, с какими болезнями не мобилизуют.
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