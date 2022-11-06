Вручение повестки не означает мобилизацию и отправление на передовую. Прежде всего это вызов для проверки данных и определения пригодности к службе, пишет 24 канал.

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Кто может вручать повестку

Отметим, что законодательством не установлены места, где вручается повестка, поэтому она может быть вручена указанными органами по процедуре где угодно.

Поэтому когда мужчинам вручают повестки на улицах, на блокпостах – это не нарушение закона.

Вручение повесток осуществляют:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцы домов;

непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Обратите внимание! Полиция может присутствовать, однако если именно она вручит повестку – этот факт можно обжаловать. Для этого рекомендуют все фиксировать и проверять правильное оформление документа.

Какие требования к повестке

В повестке к вручению уже должна быть указана фамилия, имя и отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения и адрес территориального центра комплектования, куда нужно прибыть человеку, которому он выдается.

Также указывается, какой вид повестки и список документов, которые необходимо иметь с собой.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки для вручения лицу. Ее вручают лично под подпись, документ с подписью лица хранится, на руках у него остается только повестка.

Виды повесток

Повестка для уточнения учетных данных. Цель этого документа – обновление информации о призывниках в "военном комате". К таким данным относятся личные контакты, информация о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы или учебы. После такой проверки могут оказаться основания для увольнения или отсрочки от призыва. Например, когда у человека родился третий ребенок.

Цель этого документа – обновление информации о призывниках в "военном комате". К таким данным относятся личные контакты, информация о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы или учебы. После такой проверки могут оказаться основания для увольнения или отсрочки от призыва. Например, когда у человека родился третий ребенок. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Ее выдают, чтобы узнать состояние здоровья и пригодность гражданина для службы. К такой повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра, где после медосмотра будет указано, годен или нет военнообязанный к службе.

Ее выдают, чтобы узнать состояние здоровья и пригодность гражданина для службы. К такой повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра, где после медосмотра будет указано, годен или нет военнообязанный к службе. Призыв на срочную военную службу . Здесь указывают срок, в который нужно явиться к призывному участку. Также есть список, который должен иметь гражданин (паспорт, военный билет и т.д.). Игнорирование этой повестки – это "уклонение от призыва" и уголовное преступление.

. Здесь указывают срок, в который нужно явиться к призывному участку. Также есть список, который должен иметь гражданин (паспорт, военный билет и т.д.). Игнорирование этой повестки – это "уклонение от призыва" и уголовное преступление. Мобилизационное распоряжение . Этот документ также обязывает прибыть в сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Такой вид повестки вручают военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанными пригодными для несения военной службы.

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