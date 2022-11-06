Вручення повістки не означає мобілізацію та відправлення на передову. Насамперед це виклик для перевірки даних і визначення придатності до служби, пише 24 канал.

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Хто може вручати повістку

Зазначимо, що законодавством не встановлено місця, де вручається повістка, тому вона може бути вручена зазначеними органами за процедурою будь-де.

Тому, коли чоловікам вручають повістки на вулицях, на блокпостах – це не порушення закону.

Вручення повісток здійснюють:

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

власники будинків;

безпосередньо посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Зверніть увагу! Поліція може бути присутня, проте, якщо саме вона вручить повістку – цей факт можна оскаржити. Для цього радять все фіксувати та перевіряти правильне оформлення документа.

Які вимоги до повістки

У повістці до вручення вже має бути вказано прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, реквізити розпорядження та адреса територіального центру комплектування, куди потрібно прибути людині, якій вона видається.

Також вказується, який це вид повістки та перелік документів, які необхідно мати з собою.

Повістка має бути заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки до вручення особі. Її вручають особисто під підпис, документ із підписом особи зберігається, на руках у неї залишається лише повістка.

Види повісток

Повістка для уточнення облікових даних. Мета цього документа – оновлення інформації про призовників у "військкоматі". До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи чи навчання. Після такої перевірки можуть виявитися підстави для звільнення або відстрочки від призову. Наприклад, коли в людини народилася третя дитина.

Мета цього документа – оновлення інформації про призовників у "військкоматі". До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи чи навчання. Після такої перевірки можуть виявитися підстави для звільнення або відстрочки від призову. Наприклад, коли в людини народилася третя дитина. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Її видають, аби з'ясувати стан здоров'я і придатність громадянина для служби. До такої повістки додається картка дослідження та медичного огляду, де після медогляду буде зазначено, придатний чи ні військовозобов'язаний до служби.

Її видають, аби з'ясувати стан здоров'я і придатність громадянина для служби. До такої повістки додається картка дослідження та медичного огляду, де після медогляду буде зазначено, придатний чи ні військовозобов'язаний до служби. Призов на строкову військову службу . Тут вказують термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Також є перелік, що повинен мати громадянин (паспорт, військовий квиток тощо). Ігнорування цієї повістки – це "ухилення від призову" і кримінальний злочин.

. Тут вказують термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Також є перелік, що повинен мати громадянин (паспорт, військовий квиток тощо). Ігнорування цієї повістки – це "ухилення від призову" і кримінальний злочин. Мобілізаційне розпорядження. Цей документ також зобов'язує прибути на збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Такий вид повістки вручають військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію і визнані придатними для несення військової служби.

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