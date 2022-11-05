Як таким громадянам можна виїхати та що необхідно мати з собою, – 24 канал зібрав основну інформацію на цю тему.

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Хто може перетинати держкордон під час загальної мобілізації

Окрім жінок, дітей та чоловіків непризовного віку, кордон можуть перетинати також ті, кого частково або повністю звільнили від мобілізації. Однак багато українців помилково думають, що відстрочка від армії дорівнює можливості виїжджати з країни.

Одна це не так. Не можуть перетинати держкордон такі групи чоловіків:

студенти,

аспіранти,

наукові співробітники вищих навчальних закладів,

деякі родичі героїв, які загинули чи зникли в зоні ООС;

заброньовані підприємствами від мобілізації (можна лише у випадку офіційного відрядження з роботи).

Решта осіб, яким держава відтермінувала мобілізацію, можуть поїхати закордон. Згідно з законом, виїхати можуть:

чоловіки, яких комісія визнала тимчасово чи повністю непридатними для військової служби;

ті, кого забронювала держава;

багатодітні батьки та батьки-одинаки;

опікуни сиріт;

спортсмени та тренери національних збірних;

чоловіки, що доглядають за хворими батьками, дітьми чи дружиною;

співробітники Міноборони, ЗСУ, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ чи інших правоохоронних структур;

народні депутати;

громадяни, що займаються гуманітарними перевезеннями;

водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів;

чоловіки, що супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення й відпочинок.

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Як можуть перетнути кордон ті, кому це дозволено

Загалом такі чоловіки можуть виїхати двома способами:

Перший – показати відповідну довідку, яка доводить, що є законні підстави випустити громадянина за кордон.

Другий – показати документ з військкомату, що засвідчує право на відстрочку або повне звільнення від призову на службу до армії.

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Чи позбавлятимуть волі за ухилення від призову

Згідно з українським законодавством, за ухилення від військової служби передбачається адміністративне та кримінальне покарання.

Якщо громадянин проігнорував повістку, яка зобов'язувала його з'явитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, йому загрожує адміністративний штраф. Мовиться про суму від 3 400 до 5 100 гривень . Повторне порушення карається штрафом до 8 500 гривень.

. Повторне порушення карається штрафом Кримінальна відповідальність загрожує чоловіку, який після того, як його визнали придатним до військової служби, спробував ухилитися від армії. Покарання у такому випадку передбачає термін ув'язнення від 3 до 5 років.

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