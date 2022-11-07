Отметим, что в Украине под призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют проблем со здоровьем или других причин быть освобожденными от мобилизации. Сколько еще продлится мобилизация и какие есть волны призыва, рассказывает 24 канал.

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Мобилизация в Украине: когда прекратится призыв

Мобилизация граждан Украины зависит от ситуации на фронте. Она продлится до конца российского вторжения.

Отметим, что решение о продлении или прекращении общей мобилизации на территории украинского государства должно быть пересмотрено до 21 ноября. Вероятно, ее продолжат.

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Кого сейчас призывают на службу в армию

Мобилизовать могут любого мужчину призывного возраста, у которого нет причин быть частично или полностью освобожденным от службы. В Украине мобилизация проходит по 4 волнам:

Волна первая. Призыв резервистов. Мужчины с боевым опытом в возрасте до 40 лет. В основном ветераны АТО или бойцы ООС.

Призыв резервистов. Мужчины с боевым опытом в возрасте до 40 лет. В основном ветераны АТО или бойцы ООС. Волна вторая. Срочники. Те, кто служил до 2014 года или был контрактником.

Срочники. Те, кто служил до 2014 года или был контрактником. Волна третья. Офицеры запаса и те, у кого есть военное образование.

Офицеры запаса и те, у кого есть военное образование. Волна четвертая. Все остальные мужчины, пригодные к военной службе

Сейчас происходит только доукомплектование, а не формирование войска. Как отмечал ранее начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пока жесткого дефицита ни в каких специальностях нет.

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Что предполагает исключение из военного учета

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит, что военнообязанные мужчины, которых комиссия признала временно или полностью непригодными к службе, под общую мобилизацию не подпадают . Следует заметить, что вывод о непригодности может делать исключительно военно-врачебная комиссия.

Временно непригодные к военной службе граждане не навсегда снимают с учета, а только дают отсрочку. Если непригодность была объявлена призывнику до начала полномасштабного вторжения, то его могут все равно вызвать на медкомиссию, чтобы проверить состояние здоровья.

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