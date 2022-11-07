Отметим, что в Украине под призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют проблем со здоровьем или других причин быть освобожденными от мобилизации. Сколько еще продлится мобилизация и какие есть волны призыва, рассказывает 24 канал.
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Мобилизация в Украине: когда прекратится призыв
Мобилизация граждан Украины зависит от ситуации на фронте. Она продлится до конца российского вторжения.
Отметим, что решение о продлении или прекращении общей мобилизации на территории украинского государства должно быть пересмотрено до 21 ноября. Вероятно, ее продолжат.
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Кого сейчас призывают на службу в армию
Мобилизовать могут любого мужчину призывного возраста, у которого нет причин быть частично или полностью освобожденным от службы. В Украине мобилизация проходит по 4 волнам:
- Волна первая. Призыв резервистов. Мужчины с боевым опытом в возрасте до 40 лет. В основном ветераны АТО или бойцы ООС.
- Волна вторая. Срочники. Те, кто служил до 2014 года или был контрактником.
- Волна третья. Офицеры запаса и те, у кого есть военное образование.
- Волна четвертая. Все остальные мужчины, пригодные к военной службе
Сейчас происходит только доукомплектование, а не формирование войска. Как отмечал ранее начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пока жесткого дефицита ни в каких специальностях нет.
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Что предполагает исключение из военного учета
Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит, что военнообязанные мужчины, которых комиссия признала временно или полностью непригодными к службе, под общую мобилизацию не подпадают . Следует заметить, что вывод о непригодности может делать исключительно военно-врачебная комиссия.
Временно непригодные к военной службе граждане не навсегда снимают с учета, а только дают отсрочку. Если непригодность была объявлена призывнику до начала полномасштабного вторжения, то его могут все равно вызвать на медкомиссию, чтобы проверить состояние здоровья.
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