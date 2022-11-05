Так, количество соискателей высшего образования в Украине в этом году может увеличиться. Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, сколько студентов в Украине уже зачислили в вузы в 2022 году.

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Сколько студентов уже зачислили в вузы

По словам Витренко, в вузы в 2022 году уже зачислили почти 505 тысяч студентов.

Промежуточные результаты вступительной кампании таковы: абитуриенты подали более 1,3 миллиона заявлений. Причислили при этом почти 505 тысяч человек,
– уточнил чиновник.

Он также напомнил, что в этом году поступающих зачисляли в вузы на основе сданного национального мультипредметного теста вместо ВНО. Из-за сложной ситуации безопасности пункты тестирования обустраивали даже в убежищах.

Витренко при этом добавил, что вступительная кампания проходит до 30 ноября.

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Какие рабочие профессии стали самыми популярными в 2022 году

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на первый курс в училища засчитали более 85 тысяч человек.

Шкарлет также уточнил, что учиться за средства государства будут почти 83 тысячи учеников. На контракте – более 3 тысяч.

В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:

  • повар, кондитер;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик;
  • парикмахер (парикмахер-модельер);
  • портной, закройщик;
  • отделатель строительный;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • электрогазосварщик;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
  • штукатур, облицовщик-плиточник.