Так, кількість здобувачів вищої освіти в Україні цьогоріч може збільшитися. Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, скільки студентів в Україні вже зарахували до вишів у 2022 році.
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Скільки студентів уже зарахували до ВНЗ
За словами Вітренка, до вишів у 2022 році уже зарахували майже 505 тисяч студентів.
Проміжні результати вступної кампанії такі: абітурієнти подали понад 1,3 мільйона заяв. Зарахували при цьому майже 505 тисяч осіб,
– уточнив чиновник.
Він також нагадав, що цього року вступників зараховували до вишів на основі складеного національного мультипредметного тесту, замість ЗНО. Через складну безпекову ситуацію пункти тестування облаштовували навіть у сховищах.
Вітренко при цьому додав, що вступна кампанія триває до 30 листопада.
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Які робітничі професії стали найпопулярнішими у 2022 році
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на перший курс в училища зарахували понад 85 тисяч осіб.
Шкарлет також уточнив, що вчитися за кошти держави будуть майже 83 тисячі учнів. На контракті – понад 3 тисячі.
До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:
- кухар, кондитер;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
- перукар (перукар-модельєр);
- кравець, закрійник;
- опоряджувальник будівельний;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електрогазозварник;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
- штукатур, лицювальник-плиточник.