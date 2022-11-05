Так, кількість здобувачів вищої освіти в Україні цьогоріч може збільшитися. Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону розповів, скільки студентів в Україні вже зарахували до вишів у 2022 році.

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Скільки студентів уже зарахували до ВНЗ

За словами Вітренка, до вишів у 2022 році уже зарахували майже 505 тисяч студентів.

Проміжні результати вступної кампанії такі: абітурієнти подали понад 1,3 мільйона заяв. Зарахували при цьому майже 505 тисяч осіб,
– уточнив чиновник.

Він також нагадав, що цього року вступників зараховували до вишів на основі складеного національного мультипредметного тесту, замість ЗНО. Через складну безпекову ситуацію пункти тестування облаштовували навіть у сховищах.

Вітренко при цьому додав, що вступна кампанія триває до 30 листопада.

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Які робітничі професії стали найпопулярнішими у 2022 році

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на перший курс в училища зарахували понад 85 тисяч осіб.

Шкарлет також уточнив, що вчитися за кошти держави будуть майже 83 тисячі учнів. На контракті – понад 3 тисячі.

До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:

  • кухар, кондитер;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
  • перукар (перукар-модельєр);
  • кравець, закрійник;
  • опоряджувальник будівельний;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електрогазозварник;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
  • штукатур, лицювальник-плиточник.