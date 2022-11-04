Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на перший курс зарахували понад 85 тисяч осіб. Міністр також розповів, які професії стали найпопулярнішими цього року.

Важливо "Поховає ЗНО": Кабмін призначив людину ексрегіонала директором УЦОЯО

Які професії стали найпопулярнішими у 2022 році

Шкарлет також уточнив, що вчитися за кошти держави будуть майже 83 тисячі учнів. На контракті – понад 3 тисячі.

Попит на фахівців з робітничими професіями навіть в умовах війни – колосальний,

– наголосив міністр.

До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:

кухар, кондитер;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;

перукар (перукар-модельєр);

кравець, закрійник;

опоряджувальник будівельний;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

електрогазозварник;

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

штукатур, лицювальник-плиточник.

За словами Шкарлета, на сьогодні близько 150 училищ працюють очно та дистанційно. Натомість більшість, а саме 262 заклади, обрали змішану форму. Усе залежить від безпекової ситуації в регіоні.

Читайте В одному з обласних центрів України декана університету зловили на хабарі

Скільки шкіл, училищ та вишів в Україні мають укриття