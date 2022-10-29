Однак є і такі, які не проти далі працювати чи й знову стати посадовцями. Зокрема, керувати змінами в українській освіті.

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Кабмін призначив людину ексрегіонала директором УЦОЯО

Так, постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін призначив Едуарда Цируліка директором Українського центру оцінювання якості освіти. УЦОЯО, до слова, організовує ЗНО. Призначення відбулось 28 жовтня.

До цього Едуард Цирулік працював начальником відділу з організації корпоративного управління у Національному авіаційному університеті.

"Знак вдячності" Шкарлета

На нове призначення уряду гостро відреагувала нардепка Інна Совсун. На своїй сторінці у "фейсбуці" напередодні вона написала про ймовірність такого рішення.

Нардепка уточнила, що вона з колегами переживали, що поїздка Шкарлета й Луцького в Канаду на засідання Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації стане марнуванням коштів українців. Однак ця поїздка має ще й інший результат.

Злі язики пишуть, що тепер Шкарлет на знак вдячності планує призначити нового очільника УЦОЯО, який опікується ЗНО. І знаєте, хто ним стане? Едуард Цирулік – начальник відділу НАУ, людина Луцького,

– писала напередодні цього призначення Совсун.

Цирулік "поховає найуспішнішу реформу освіти"

Совсун також уточнила, що новопризначений директор УЦОЯО – "людина Луцького". Тобто ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького, який також є екснардепом від "Партії регіонів" і кумом Дмитра Табачника – ексголови МОН часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

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На її думку, призначення Цируліка негативно вплине на подальшу долю ЗНО.

Призначення людини від шахрая Луцького поховає найуспішнішу реформу в освіті за всі часи – ЗНО. Вступити в бажаний виш без хабарів і кумівства, виключно завдяки знанням – стане неможливо,

– вважає Інна Совсун.

Колаборантка в одному з облцентрів України вчитиме дітей