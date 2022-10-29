Однако есть и такие, которые не прочь дальше работать или снова стать должностными лицами. В частности, управлять изменениями в украинском образовании.

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Кабмин назначил человека экс-регионала директором УЦОКО

Так, постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин назначил Эдуарда Цирулика директором Украинского центра оценки качества образования. УЦОКО, к слову, организует ВНО. Назначение прошло 28 октября.

До этого Эдуард Цирулик работал начальником отдела по организации корпоративного управления в Национальном авиационном университете.

"Знак благодарности" Шкарлета

На новое назначение правительства остро отреагировала нардеп Инна Совсун. На своей странице в "Фейсбуке" накануне она написала о вероятности такого решения.

Нардеп уточнила, что она с коллегами переживала, что поездка Шкарлета и Луцкого в Канаду на заседание Ассамблеи Международной организации гражданской авиации станет тратой средств украинцев. Однако у этой поездки есть еще и другой результат.

Злые языки пишут, что теперь Шкарлет в знак благодарности планирует назначить нового руководителя УЦОКО, который занимается ВНО. И знаете кто им станет? Эдуард Цирулик – начальник отдела НАУ, человек Луцкого,

– писала накануне этого назначения Совсун.

Цирюлик "похоронит самую успешную реформу образования"

Совсун также уточнила, что новоназначенный директор УЦОКО – "человек Луцкого". То есть ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого, который также является экс-нардепом от "Партии регионов" и кумом Дмитрия Табачника – экс-главы МОН времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

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По ее мнению, назначение Цирулика окажет негативное влияние на дальнейшую судьбу ВНО: похоронит самую успешную реформу образования за все времена.

Назначение человека от мошенника Луцкого похоронит самую успешную реформу в образовании за все времена – ВНО. Вступить в желаемый вуз без взяток и кумовства, исключительно благодаря знаниям – станет невозможно,

– считает Инна Совсун.

Колаборантка в одном из облцентров Украины будет дальше учить детей