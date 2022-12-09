Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів, що міністерство має "подушку безпеки", яка дасть можливість повноцінно профінансувати освіту у 2023 році. Адже на рахунках територіальних громад "осідає" близько 5 – 6 млрд гривень. Це залишки освітньої субвенції.

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Чи скоротять вчителям зарплати у 2023 році

За словами Єрмоличева, у 2023 році розмір освітньої субвенції становитиме 87 мільярдів гривень. А це на 10% менше, ніж у 2022 році.

Однак посадовець запевнив, що грошей на зарплати педагогам вистачить, тож суми їхнього заробітку не скорочуватимуть.

У Мінфіні також уточнили, що залишки освітньої субвенції ніколи повністю не витрачають. ОТГ можуть накопичувати ці кошти і протягом наступних років витрачати на потреби навчальних закладів.

Станом на 1 листопада неосвоєні залишки субвенції сягали 8,1 мільярда гривень. Цього року збільшилися на 2,5 мільярда. Вони і стануть резервом, з якого виплачуватимуть вчителям зарплати,

– пояснив заступник очільника Мінфіну.

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