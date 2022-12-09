Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів, що міністерство має "подушку безпеки", яка дасть можливість повноцінно профінансувати освіту у 2023 році. Адже на рахунках територіальних громад "осідає" близько 5 – 6 млрд гривень. Це залишки освітньої субвенції.
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Чи скоротять вчителям зарплати у 2023 році
За словами Єрмоличева, у 2023 році розмір освітньої субвенції становитиме 87 мільярдів гривень. А це на 10% менше, ніж у 2022 році.
Однак посадовець запевнив, що грошей на зарплати педагогам вистачить, тож суми їхнього заробітку не скорочуватимуть.
У Мінфіні також уточнили, що залишки освітньої субвенції ніколи повністю не витрачають. ОТГ можуть накопичувати ці кошти і протягом наступних років витрачати на потреби навчальних закладів.
Станом на 1 листопада неосвоєні залишки субвенції сягали 8,1 мільярда гривень. Цього року збільшилися на 2,5 мільярда. Вони і стануть резервом, з якого виплачуватимуть вчителям зарплати,
– пояснив заступник очільника Мінфіну.
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Українські вчителі отримають надбавку до зарплати
- Українські вчителі, які пройшли сертифікацію, отримають надбавку до зарплати. Мовиться про педагогів початкових класів.
- Так, голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час брифінгу повідомив, що сертифікацію успішно пройшли понад 1 100 таких учителів.
- За його словами, у 2022 році на сертифікацію зареєструвалися майже 2 000 педагогів початкових класів. У третьому етапі онлайн взяли участь понад 1 300 учителів. Максимальну кількість балів (160) здобули 52 з них.
- Відповідні сертифікати освітяни отримали у своїх електронних кабінетах. Сертифікати дійсні протягом 3 років. Педагоги, що успішно пройшли сертифікацію, отримають 20 % надбавки до зарплати, уточнив Гурак.
- Успішне проходження сертифікації педагогам зарахують також як проходження чергової / позачергової атестації.