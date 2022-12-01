Але не всі. Лише ті, що пройшли сертифікацію.
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Яку надбавку до зарплати отримають учителі
Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час брифінгу повідомив, що сертифікацію успішно пройшли понад 1 100 учителів початкових класів.
За його словами, у 2022 році на сертифікацію зареєструвалися майже 2 000 педагогів початкових класів. У третьому етапі онлайн взяли участь понад 1 300 учителів. Максимальну кількість балів (160) здобули 52 з них.
Відповідні сертифікати освітяни отримали у своїх електронних кабінетах. Сертифікати дійсні протягом 3 років. Педагоги, що успішно пройшли сертифікацію, отримають 20 % надбавки до зарплати,
– повідомив Гурак.
За його словами, успішне проходження сертифікації педагогам зарахують також як проходження чергової / позачергової атестації. При цьому воно дає право на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.
Результати сертифікації вчителів початкових класів доступні в особистих кабінетах.
До теми У МОН розповіли, яка доля чекає на вчителів-колаборантів із Херсонщини
Що буде зі вчителями-колаборантами
- Нещодавно міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, яка доля чекає на учителів-колаборантів, які добровільно погодилися співпрацювати з окупантами.
- Так, Шкарлет повідомив, що МОН не визначає долю колаборантів – це роблять правоохоронці.
- Але зауважив, що ставлення до колаборантів в Україні дуже негативне. Кожен відповідатиме відповідно до українського законодавства за те, що співпрацював з ворогом.