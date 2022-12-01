Але не всі. Лише ті, що пройшли сертифікацію.

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Яку надбавку до зарплати отримають учителі

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час брифінгу повідомив, що сертифікацію успішно пройшли понад 1 100 учителів початкових класів.

За його словами, у 2022 році на сертифікацію зареєструвалися майже 2 000 педагогів початкових класів. У третьому етапі онлайн взяли участь понад 1 300 учителів. Максимальну кількість балів (160) здобули 52 з них.

Відповідні сертифікати освітяни отримали у своїх електронних кабінетах. Сертифікати дійсні протягом 3 років. Педагоги, що успішно пройшли сертифікацію, отримають 20 % надбавки до зарплати,

– повідомив Гурак.

За його словами, успішне проходження сертифікації педагогам зарахують також як проходження чергової / позачергової атестації. При цьому воно дає право на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.

Результати сертифікації вчителів початкових класів доступні в особистих кабінетах.

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