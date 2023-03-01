Если сравнивать зарплату Сергея Шкарлета с январем 2022 года, то она увеличилась почти на 7 тысяч гривен. Также министр образования получил надбавку за секретность.

Важно Могут ли заменить Шкарлета и довольны ли работой министра в образовательном комитете ВР

Какую зарплату получил Шкарлет

За январь этого года глава МОН получил 70,7 тысяч гривен. В то же время, год назад за этот же месяц ему насчитали 63,8 тысячи гривен, без учета военного сбора и налога на доходы.

Должностной оклад в 2022 году составил 54,4 тысяч гривен, а уже в этом году – 55,5 тысяч гривен.

Кроме того, зарплата министра включает, в частности, надбавку за секретность (компенсация за доступ к государственной тайне) в размере 8,3 тысяч гривен.

За дни командировок в январе 2023 года Сергей Шкарлет получил 23,4 тысяч гривен (в прошлом году сумма составляла 16,7 тысяч гривен).

Общий размер зарплаты министра за январь этого года составил 87,8 тысяч гривен. Однако из этой суммы 1,3 тысяч гривен пошли на военный сбор и еще 15,8 тысяч гривен - на налог на доходы физических лиц.

В то же время учителям уже 3 года не поднимают зарплату. Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после завершения войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.

К слову, украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д. Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.