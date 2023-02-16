Удовлетворен ли Образовательный комитет ВР работой Шкарлета

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ответил так, как отвечал, когда у него спрашивали о работе предыдущей главы МОН: "Я никогда не буду доволен работой министра образования".

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Однако он добавил, что и своей работой часто не доволен, ведь всегда можно сделать больше.

По его словам, дети не виноваты в том, удачно кого-то назначили или нет, удачно кого-то избрали председателем комитета или нет. "Открытых конфликтов не должно быть. Если есть возможность найти общий язык и двигаться вперед – нужно это делать", – считает Бабак.

Почему при всех скандалах Шкарлет остается министром

На это председатель Образовательного комитета ответил, что это нужно спрашивать у премьер-министра, отвечающего за правительство, и президента.

Приняли решение, которое приняли. Министр назначен. У меня с министром сейчас конфликта нет, мы сотрудничаем очень плодотворно. Вообще это должно быть решение премьера. Нам сейчас как депутатам поднимать вопрос об изменении того или иного министра тяжело. В наше время расшатывать ситуацию не хочется,

– высказался Бабак.

Он добавил, что для того, чтобы снять министра образования, голоса, возможно, найдутся. "Но найдутся ли голоса, чтобы назначить нового найдутся голоса, или министерство снова будет с исполняющим обязанности? Этого не хочется допустить", – говорит нардеп.

Может ли Бабак заменить Шкарлета в должности

Глава профильного комитета образования признается, что никогда не имел прямых амбиций занять какое-нибудь кресло и поставить себе штамп в трудовую, что он был министром.

Я это неоднократно говорил президенту, когда у нас были разговоры о должности министра. А еще я хочу завершить здесь законодательные реформы, которые мы пообещали сделать в программе партии. Поэтому, прямых амбиций быть министром у меня нет,

– ответил Бабак.

А если президент предложит должность министра? "Если услышу в этих словах желание действительно двигаться быстро, эффективно, в Европу из-за качества – я не откажусь", – подытожил Бабак.

К слову, в начале 2022 года Сергей Шкарлетт уже мог избавиться своего министерского кресла. Тогда студенты и депутаты требовали его отставки, были даже протесты молодежи. Однако война "погасила" этот скандал.