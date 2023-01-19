О возможной отставке руководителя министерства СМИ сообщает со ссылкой на свои источники в коридорах власти. Также издание информирует, что вечером 19 января должно состояться совещание по кадровым вопросам с участием президента Владимира Зеленского.

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Шкарлетты могут отправить в отставку

Так, по данным издания, в правительстве и ОП "некоторые перестановки назревали давно". Следовательно, вопрос возможной отставки в частности Шкарлета могут решить в ближайшие дни.

Однако в случае такого решения отставку Шкарлета может не согласовать Верховная Рада. Все потому, что действующего главу МОН "пока не кем заменить".

Что говорят в Минобразования

Руководитель патронатной службы и пресс-секретарь министра образования Юлия Хижняк в комментарии журналистке 24 Канала не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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Требование отставки министра Шкарлета