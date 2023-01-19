О возможной отставке руководителя министерства СМИ сообщает со ссылкой на свои источники в коридорах власти. Также издание информирует, что вечером 19 января должно состояться совещание по кадровым вопросам с участием президента Владимира Зеленского.
Читайте Шкарлетт заявил, что профобразования ждут фундаментальные изменения
Шкарлетты могут отправить в отставку
Так, по данным издания, в правительстве и ОП "некоторые перестановки назревали давно". Следовательно, вопрос возможной отставки в частности Шкарлета могут решить в ближайшие дни.
Однако в случае такого решения отставку Шкарлета может не согласовать Верховная Рада. Все потому, что действующего главу МОН "пока не кем заменить".
Что говорят в Минобразования
Руководитель патронатной службы и пресс-секретарь министра образования Юлия Хижняк в комментарии журналистке 24 Канала не подтвердила и не опровергла эту информацию.
К теме "Похоронит ЗНО": Кабмин назначил человека эксрегионала директором УЦОКО
Требование отставки министра Шкарлета
- В начале 2022 года Сергей Шкарлетт уже мог избавиться своего министерского кресла.
- Студенты и депутаты потребовали его отставки. Студенты даже выходили на протест. Они заявляли, что Минобразования не может возглавлять человек, в научных работах которого был обнаружен плагиат.
- Также протестующие обвиняли Шкарлета в непризнании результатов выборов президента Киево-Могилянки, пребывания среди подчиненных людей, якобы связанных с режимом беглого экспрезидента Януковича.
- Однако война "погасила" этот скандал.