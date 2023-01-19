Про можливу відставку керівника міністерства ЗМІ повідомляє з посиланням на свої джерела у владних коридорах. Також видання інформує, що ввечері 19 січня має відбутися нарада щодо кадрових питань за участю президента Володимира Зеленського.

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Шкарлета можуть відправити у відставку

Так, за даними видання, в уряді та ОП "деякі перестановки назрівали давно". Відтак питання можливої відставки зокрема Шкарлета можуть вирішити найближчими днями.

Однак у разі такого рішення, відставку Шкарлета може не погодити Верховна Рада. Усе через те, що чинного очільника МОН "поки нема ким замінити".

Що кажуть у Міносвіти

Керівниця патронатної служби та прессекретарка міністра освіти Юлія Хижняк у коментарі журналістам 24 Каналу не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

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Вимога відставки міністра Шкарлета