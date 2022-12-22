Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет анонсував пріоритети у сфері профтехосвіти. Так, навчальним закладам хочуть надати автономію, розробляють нову модель фінансування, а також подбають про цифровізацію.

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На профтехосвіту чекає модернізація

У МОН вже погодили концепцію, розроблену відповідно до Плану відбудови України. Вона передбачає три пріоритети у подальшій реформі профосвіти:

модернізацію змісту освіти;

поліпшення спроможності закладів;

"розумну відбудову".

За словами міністра, ці зміни мають на меті допомогти системі профосвіти краще реагувати на потреби ринку праці та української економіки. При цьому в Україні створять нову сучасну мережу профтехів.

Також Шкарлет наголосив, що модернізація змісту освіти передбачає удосконалення національної системи кваліфікацій, незалежне оцінювання і діджиталізацію сфери.

А "Розумна відбудова" має на меті відновити заклади профосвіти і підготувати професійних робітників.

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