Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет анонсував пріоритети у сфері профтехосвіти. Так, навчальним закладам хочуть надати автономію, розробляють нову модель фінансування, а також подбають про цифровізацію.
Читайте Вступали із понад 30 країн світу: скільки студентів вчиться в українських вишах
На профтехосвіту чекає модернізація
У МОН вже погодили концепцію, розроблену відповідно до Плану відбудови України. Вона передбачає три пріоритети у подальшій реформі профосвіти:
модернізацію змісту освіти;
поліпшення спроможності закладів;
"розумну відбудову".
За словами міністра, ці зміни мають на меті допомогти системі профосвіти краще реагувати на потреби ринку праці та української економіки. При цьому в Україні створять нову сучасну мережу профтехів.
Також Шкарлет наголосив, що модернізація змісту освіти передбачає удосконалення національної системи кваліфікацій, незалежне оцінювання і діджиталізацію сфери.
А "Розумна відбудова" має на меті відновити заклади профосвіти і підготувати професійних робітників.
До теми "Попит колосальний": які робітничі професії стали найпопулярнішими у 2022 році
До десяти найпопулярніших професій у 2022 році увійшли:
Майже 100 тисяч осіб у 2022 році вирішили здобувати освіту у профтехах.
- кухар, кондитер;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник;
- перукар (перукар-модельєр);
- кравець, закрійник;
- опоряджувальник будівельний;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електрогазозварник;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
- штукатур, лицювальник-плиточник.