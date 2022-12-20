Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що українські абітурієнти змогли вступити у виші нашої держави, навіть перебуваючи за кордоном. Причому аж із 32 країн світу.

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Скільки студентів вчиться в українських вишах

Так, за словами Шкарлета, на бакалаврат у виші нашої країни вступило понад 225 тисяч осіб. На магістратуру – майже 189 тисяч, з яких 118 тисяч – на бюджет. Також міністр розповів, що понад 100 тисяч абітурієнтів стали студентами коледжів та понад 85 тисяч – училищ.

Це саме ті діти, які будуть навчатись і відбудовувати Україну після нашої перемоги,

– сказав очільник МОН.