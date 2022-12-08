Вони були зараховані до коледжів та вишів до 2021 року включно. Загалом у МОН отримали понад 22 тисячі звернень студентів щодо переведення на бюджет.
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Майже 4,5 тисячі студентів перевели на бюджет
Так, фахівці Міносвіти опрацювали запити на переведення студентів від 212 коледжів та вишів.
Натомість дозвіл для переведення на бюджет отримали майже 4,5 тисячі студентів.
Загалом до кінця року переведуть на бюджетні місця всіх тих, хто має на це право, і подав підтвердні документи до 18 листопада 2022 року.
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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році
- Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.
- За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.
- Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.
- Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.
- Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох
- На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.
- При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.
- Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.