Они были зачислены в колледжи и вузы до 2021 года включительно. Всего в МОН получили более 22 тысяч обращений студентов по переводу на бюджет.

На тему Самые одаренные студенты Украины получат стипендии от правительства

Почти 4,5 тысяч студентов перевели на бюджет

Так, специалисты Минобразования проработали запросы на перевод студентов от 212 колледжей и вузов.

Разрешение для перевода на бюджет получили почти 4,5 тысячи студентов.

В целом до конца года переведут на бюджетные места всех имеющих на это право и подал подтверждающие документы до 18 ноября 2022 года.

Читайте Как студентам-контрактникам с оккупированных территорий перевестись на бюджет: инструкция