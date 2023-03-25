Каденцию Шкарлета в Минобразования сопровождало множество скандалов. Какие ошибки придется исправлять Оксену Лисовому и какие реформы претворять в жизнь, читайте в материале.

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Какие вызовы стоят перед Оксеном Лисовым

Предыдущего главу Минобразования сопровождали такие скандалы:

журналисты и активисты определили, что докторская работа Шкарлета на 87% состоит из плагиата;

назначение ректором НАУ эксрегионала Максима Луцкого;

непризнание выборов в Могилянке;

провал реформы новой украинской школы и т.д.

Лисового после назначения также обвинили в плагиате, после чего он подал свою диссертацию на проверку.

Все же реализацию каких образовательных реформ Лисовой должен улучшить в должности главы Минобразования, читайте ниже.

Коммуникационная реформа

Чрезмерная бюрократизация, унижение автономии учебных заведений – все идет из МОН. Министру нужно разобраться с кадрами, убежден экскеровщик УЦОКО Игорь Ликарчук. При этом возобновить коммуникацию по линии МОН – с педагогами. Чиновники должны прислушиваться к учителям, директорам, экспертам. Ведь МОН, убежден Ликарчук, стал токсичным из-за назначения Шкарлета.

Реанимация НУШ

Министру также следует исправлять ошибки в реформе НУШ, отмечает Ликарчук. Начинать с учебников и заканчивать содержанием образования. Ведь насущный вопрос – учебники для 5 – 6 классов НУШ – до сих пор не решили. Также оценить переподготовку учителей.

Вызовы войны

Также нужно приспосабливать систему образования к реалиям войны. Прежде всего – посмотреть абсолютно все образовательные программы, говорят эксперты. При этом наладить правильную систему оценивания учеников во время войны и определить механизм поступления детей в первый класс для находящихся за рубежом. Также очень необходима цифровизация системы образования.

Высшая школа

Ни один министр не смог предложить вузам полноценную автономию, убежден образовательный эксперт Николай Скиба. Следует также исправить ошибку в использовании результатов НМТ для поступления в вузы. Предыдущее МОН сделало шаг к разрушению ВНО, считает эксперт.

Читайте Глава образовательного Комитета ВРУ и глава МОН анонсировали проверку диссертаций

Финансирование

Все реформы нуждаются в достаточном финансировании. В этом году сфера образования получит 122 миллиарда гривен. В начале 2022 года нардепы планировали потратить на образование 153,7 миллиарда, но из-за войны бюджет пересмотрели и для МОН покинули 131 миллиард. Образовательный бюджет получил на 9 миллиардов меньше, чем даже сокращенный бюджет 2022 года. Предыдущее руководство МОН не отстояло должное финансирование сферы образования, считают эксперты.

И подчеркивают, что в дальнейшем нужно сократить пропасть между зарплатой молодых специалистов и учителей со стажем. Молодые учителя не пойдут работать в школы за 6 – 7 тысяч гривен. Эксминистр советовал учителям держаться.

Воплотит ли в жизнь правильно те и другие образовательные реформы Оксен Лисовой, покажет время.