Каденцию Шкарлета в Минобразования сопровождало множество скандалов. Какие ошибки придется исправлять Оксену Лисовому и какие реформы претворять в жизнь, читайте в материале.

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Какие вызовы стоят перед Оксеном Лисовым

Предыдущего главу Минобразования сопровождали такие скандалы:

  • журналисты и активисты определили, что докторская работа Шкарлета на 87% состоит из плагиата;
  • назначение ректором НАУ эксрегионала Максима Луцкого;
  • непризнание выборов в Могилянке;
  • провал реформы новой украинской школы и т.д.

Лисового после назначения также обвинили в плагиате, после чего он подал свою диссертацию на проверку.

Все же реализацию каких образовательных реформ Лисовой должен улучшить в должности главы Минобразования, читайте ниже.

  • Коммуникационная реформа

Чрезмерная бюрократизация, унижение автономии учебных заведений – все идет из МОН. Министру нужно разобраться с кадрами, убежден экскеровщик УЦОКО Игорь Ликарчук. При этом возобновить коммуникацию по линии МОН – с педагогами. Чиновники должны прислушиваться к учителям, директорам, экспертам. Ведь МОН, убежден Ликарчук, стал токсичным из-за назначения Шкарлета.

  • Реанимация НУШ

Министру также следует исправлять ошибки в реформе НУШ, отмечает Ликарчук. Начинать с учебников и заканчивать содержанием образования. Ведь насущный вопрос – учебники для 5 – 6 классов НУШ – до сих пор не решили. Также оценить переподготовку учителей.

  • Вызовы войны

Также нужно приспосабливать систему образования к реалиям войны. Прежде всего – посмотреть абсолютно все образовательные программы, говорят эксперты. При этом наладить правильную систему оценивания учеников во время войны и определить механизм поступления детей в первый класс для находящихся за рубежом. Также очень необходима цифровизация системы образования.

  • Высшая школа

Ни один министр не смог предложить вузам полноценную автономию, убежден образовательный эксперт Николай Скиба. Следует также исправить ошибку в использовании результатов НМТ для поступления в вузы. Предыдущее МОН сделало шаг к разрушению ВНО, считает эксперт.

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  • Финансирование

Все реформы нуждаются в достаточном финансировании. В этом году сфера образования получит 122 миллиарда гривен. В начале 2022 года нардепы планировали потратить на образование 153,7 миллиарда, но из-за войны бюджет пересмотрели и для МОН покинули 131 миллиард. Образовательный бюджет получил на 9 миллиардов меньше, чем даже сокращенный бюджет 2022 года. Предыдущее руководство МОН не отстояло должное финансирование сферы образования, считают эксперты.

И подчеркивают, что в дальнейшем нужно сократить пропасть между зарплатой молодых специалистов и учителей со стажем. Молодые учителя не пойдут работать в школы за 6 – 7 тысяч гривен. Эксминистр советовал учителям держаться.

Воплотит ли в жизнь правильно те и другие образовательные реформы Оксен Лисовой, покажет время.