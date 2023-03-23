Министр, в частности, подчеркнул, что МОН должен стать частью стратегии обороны. А в школах, профтехах и вузах будут воспитывать сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы и лидеров общественного мнения.
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Министр образования сделал важное заявление о профтехах
Лисовой подчеркнул: МОН цифровизируется и меняется системно: бок о бок с командой профильного вице-премьера Михаила Федорова и Дией будут создавать цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев.
МОН адаптируется к последствиям войны: восстанавливаем образовательную инфраструктуру, создаем механизмы для эффективной онлайн-учебы, а там, где разрешает безопасность, возвращаемся к оффлайну,
– добавил министр.
Также заявил, что МОН производит измерения образовательных потерь и разрабатывает систему их наверования. В приоритете – ментальное здоровье учеников.
По словам Лесного, МОН также создает международную коалицию, сотрудничающую с донорами для восстановления образования и науки, а также профтехобразование приоритетом.
Помню об одной важной вещи: украинец успешен тогда, когда свободен. Так что строим свободное образование для свободных людей,
– акцентировал министр.
Что ждет учителей
Лисовой отметил, что для МОН учитель – один из ключевых клиентов. Партнер, союзник, а не исполнитель задач, спущенных сверху, не винтик бюрократической машины.
Начинаем путь к повышению престижа профессии, переосмыслению высшего педагогического образования, пересмотру системы оплаты труда,
– заметил министр образования.
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Кто такой Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой является ученым и директором Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лисовой был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- После начала широкомасштабной войны Оксен пошел как доброволец защищать наше государство от русских оккупантов. В одном из своих интервью он рассказывал о том, что "участие в войне против империи, не по своей воле, начал принимать за неделю до дня рождения, ведь именно тогда КГБ арестовало отца". Был в ссылке Василий Лисовой 11 лет.
- Назначение Лисового на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. В частности, писательница Оксана Забужко, посол Украины в США Оксана Макарова, нардепы, преподаватели и многие другие.