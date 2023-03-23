Министр, в частности, подчеркнул, что МОН должен стать частью стратегии обороны. А в школах, профтехах и вузах будут воспитывать сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы и лидеров общественного мнения.

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Министр образования сделал важное заявление о профтехах

Лисовой подчеркнул: МОН цифровизируется и меняется системно: бок о бок с командой профильного вице-премьера Михаила Федорова и Дией будут создавать цифровые экосистемы для детей, родителей, учителей и образовательных управленцев.

МОН адаптируется к последствиям войны: восстанавливаем образовательную инфраструктуру, создаем механизмы для эффективной онлайн-учебы, а там, где разрешает безопасность, возвращаемся к оффлайну,

– добавил министр.

Также заявил, что МОН производит измерения образовательных потерь и разрабатывает систему их наверования. В приоритете – ментальное здоровье учеников.

По словам Лесного, МОН также создает международную коалицию, сотрудничающую с донорами для восстановления образования и науки, а также профтехобразование приоритетом.

Помню об одной важной вещи: украинец успешен тогда, когда свободен. Так что строим свободное образование для свободных людей,

– акцентировал министр.

Что ждет учителей

Лисовой отметил, что для МОН учитель – один из ключевых клиентов. Партнер, союзник, а не исполнитель задач, спущенных сверху, не винтик бюрократической машины.

Начинаем путь к повышению престижа профессии, переосмыслению высшего педагогического образования, пересмотру системы оплаты труда,

– заметил министр образования.

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Кто такой Оксен Лисовой