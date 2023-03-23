Міністр, зокрема, наголосив, що МОН має стати частиною стратегії оборони. А у школах, профтехах і вишах виховуватимуть свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки.

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Міністр освіти зробив важливу заяву про профтехи

Лісовий наголосив: МОН цифровізується і змінюється системно: пліч-о-пліч з командою профільного віцепрем'єра Михайла Федорова та Дії створюватимуть цифрові екосистеми для дітей, батьків, учителів та освітніх управлінців.

МОН адаптується до наслідків війни: відновлюємо освітню інфраструктуру, створюємо механізми для ефективного онлайн-навчання, а там, де дозволяє безпекова ситуація, – повертаємося до офлайну,

– додав міністр.

Також заявив, що МОН проводить вимірювання освітніх втрат та розробляє систему їх надолуження. У пріоритеті – ментальне здоров'я учнів.

За словами Лісового, МОН також створює міжнародну коаліцію, що співпрацює з донорами для відновлення освіти і науки, а також робить профтехосвіту пріоритетом.

Пам'ятаю про одну важливу річ: українець успішний тоді, коли вільний. Тож будуємо вільну освіту для вільних людей,

– акцентував міністр.

Що чекає на вчителів

Лісовий наголосив, що для МОН учитель – один із ключових клієнтів. Партнер, союзник, а не виконавець завдань, спущених згори, не гвинтик бюрократичної машини.

Починаємо шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці,

– зауважив міністр освіти.

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