Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків. І наголосив, що саме фахова освіта має бути популярною в Україні.

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Дяків заявив, що в Україні забагато вишів

Студенти при цьому мають закінчувати університети вже готовими спеціалістами, а не перевчатись на роботі, вважає Дяків.

А в Україні буває, що виші готують студента, а потім він приходить на роботу, а йому кажуть: "Забудь те, що ти вчив у виші. Ми будемо тебе вчити",

– розповів історик.

Також він переконаний, що кандидатські і докторські роботи мають мати практичну цінність. Їх треба реалізовувати в економіці, як це роблять у США.

У Штатах виші є відразу науковими інституціями, які втілюють наукові розробки та ідеї у промисловість і народне господарство. І таким чином наповнюють бюджет свого вишу,

- уточнив учитель.