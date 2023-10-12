Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків. І наголосив, що саме фахова освіта має бути популярною в Україні.
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Дяків заявив, що в Україні забагато вишів
Студенти при цьому мають закінчувати університети вже готовими спеціалістами, а не перевчатись на роботі, вважає Дяків.
А в Україні буває, що виші готують студента, а потім він приходить на роботу, а йому кажуть: "Забудь те, що ти вчив у виші. Ми будемо тебе вчити",
– розповів історик.
Також він переконаний, що кандидатські і докторські роботи мають мати практичну цінність. Їх треба реалізовувати в економіці, як це роблять у США.
У Штатах виші є відразу науковими інституціями, які втілюють наукові розробки та ідеї у промисловість і народне господарство. І таким чином наповнюють бюджет свого вишу,
- уточнив учитель.