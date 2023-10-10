Про це найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків розповів в інтерв'ю 24 Каналу. І уточнив, чи потрібна, на його думку, вища освіта сьогодні для досягнення успіху.
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Чи можна не здобувати вищу освіту й бути успішним
Дяків, зокрема, розповів про цікаве дослідження та його результати.
Що цікаво: представники покоління Альфа і покоління Центеніалів до 28 років вже 5 – 6 разів змінюють місце роботи,
– уточнив він.
І додав, що українці натомість міркують стереотипами, лекалами Радянського Союзу, що обов'язково треба здобувати вищу освіту.
Дитина не має підлаштовуватись під бажання батьків, а йти за покликом,
– вважає вчитель.
Він також наголосив: ректори вишів також мають захотіти змінювати систему вищої освіти і діяльність вишу. Зокрема, прагнути і вносити у законодавство ті положення, які дають змогу це реалізовувати.